Nordgold замещает российское золото африканским

В 2013 г. гендиректор Nordgold Николай Зеленский говорил, что компания может добывать 1 млн унций золота в год – наравне с российскими лидерами отрасли. Но за три года Nordgold так и не удалось достичь объявленной цели: в августе 2016 г. она снизила максимальный прогноз по производству на 2016 г. с 1,01 млн до 930 000 унций золота, отмечалось в сообщении компании.

Африка – главный регион добычи Nordgold. В первом полугодии на этот регион пришлось 56% всего производства компании – 236 656 унций золота. Больше всего золота (100 000 унций) было добыто на руднике Lefa в Гвинее, на Bissa в Буркина-Фасо (запущен в январе 2013 г.) – 86 400 унций. В понедельник Nordgold запустила производство на месторождении Bouly, расположенном в 5 км от Bissa. На Bouly компания планирует добывать по 118 000 унций в год (запасы – 1,3 млн унций), а за 2016 г. намерена получить там первые 20 000 унций золота. Строительство Bouly началось в конце 2015 г. и обошлось Nordgold в $140 млн. Предполагается, что при цене золота $1100 за унцию внутренняя норма доходности (IRR) проекта составит 26%, при цене выше $1250 – 40%. В минувший понедельник унция ценного металла стоила $1314.

Новое месторождение не очень большое и сильно результаты Nordgold в 2016 г. изменить не сможет, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Но впоследствии оно поможет компенсировать падение производства на других активах, например на руднике «Апрелково» в Забайкальском крае. Рудник был запущен в 2007 г., в 2015 г. производство на «Апрелково» составило 19 800 унций золота, а план на весь 2016 год составлял 17 000 унций. Bouly – новый актив с длинным жизненным циклом, который сможет зарабатывать около $50 млн денежного потока в год при текущих ценах на золото и не отвлекать менеджмент от новых, более крупных проектов, считает Сосновский.

Nordgold Золотодобывающая компания

Основной владелец – Алексей Мордашов (90,73%).

Капитализация – $1,2 млрд.

Чистая прибыль – $94,1 млн.

Увеличить производство компании выше 1 млн унций должен помочь запуск рудника «Гросс» в Якутии (запланирован на начало 2018 г., добыча предполагается 230 000 унций в год). «Гросс» позволит закрепиться на уровне в 1 млн унций золота, но этот сложный проект нельзя запустить без длинных и дешевых денег», – отмечает директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков. «А дешевые деньги можно привлечь только при стабильной кредитоспособности, для чего необходим регулярный ввод пусть и не таких крупных, но эффективных проектов, как, например, Bouly», – отмечает эксперт. Nordgold лучше всего привлекать финансирование в валюте, считает аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий. В случае необходимости долговая нагрузка компании может вырасти до 2,5–2,7 EBITDA, считает он. Чистый долг Nordgold на 30 июня – $562,5 млн, или 1,3 EBITDA. Работы на «Гроссе» идут по графику, первое золото будет произведено в начале 2018 г., подчеркнул представитель Nordgold.

Запуск в эксплуатацию «Гросса» и увеличение производственных мощностей, безусловно, будет способствовать повышению стоимости компании, но решение об увеличении free float будет приниматься в первую очередь с учетом рыночной конъюнктуры и справедливой оценки компании инвесторами, говорит ее представитель.