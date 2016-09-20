Группа «Черкизово» вновь столкнулась с африканской чумой свиней

Около 15 000 свиней придется уничтожить на свинокомплексе группы «Черкизово» в Липецкой области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Липецкой области Владимир Денисов. Вирус АЧС выявлен у небольшого количества животных, подтвердил представитель «Черкизово». На липецкой площадке, по его словам, утилизации подлежат 5600 свиноматок и 9000 поросят, что составляет около 1% общего поголовья свиней группы; там введен карантин.

АЧС – опасное заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. Оно очень быстро распространяется – здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма, воду и др. По правилам в очаге АЧС уничтожаются все животные, а также животные в радиусе 20 км, указано в правилах на сайте Россельхознадзора.

«Черкизово» – один из крупнейших производителей свинины и курятины в России. По данным Национального союза свиноводов, в 2015 г. группа с долей 5,4% замкнула тройку лидеров. В конце декабря 2014 г. из-за АЧС группе пришлось забить около 50 000 голов свиней, или 5% общего поголовья; в результате группа сократила продажи свинины по итогам 2015 г. на 3,8% до 163 700 т, выручка ее свиноводческого подразделения снизилась на 0,5% до 16,7 млрд руб., прибыль сегмента – на 59% до 3,6 млрд руб.

Карантин установлен на месяц, восстановительные мероприятия займут еще около полугода, рассказала представитель «Черкизово». Согласно российскому законодательству перезапуск производства на площадке возможен не ранее чем через восемь месяцев, добавляет она. Обычно площадки запускаются заново не ранее чем через год, уточняет Денисов. Липецкая площадка «Черкизово» введена в эксплуатацию пять лет назад и отвечает всем требованиям биобезопасности, говорит представитель группы. Только в 2016 г. в ее дооснащение современным оборудованием биобезопасности, по его словам, компания инвестировала 11 млн руб.

Кругом чума Вирус АЧС обнаружен среди закупленных животных на Покровском заводе биопрепаратов, который выпускает вакцины для животных и птиц, цитирует «Интерфакс» заявление Россельхознадзора. Инфицированным признан тиражный цех предприятия, введен карантин.

Вспышка АЧС не окажет существенного влияния на результаты «Черкизово» в 2016 г., заверяет его представитель, а в следующем году будут введены новые производственные мощности в Липецкой и Воронежской областях и этот эффект будет минимизирован. Кроме того, по его словам, все животные были застрахованы, страховая компания (ее имя группа не называет) сейчас оценивает ущерб.

Исходя из поголовья, которое предстоит уничтожить, ущерб от его потери составит примерно 130–150 млн руб., подсчитал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, еще столько же может составить ущерб от простоя предприятия в период восстановления. Страховая компания, как правило, возмещает только стоимость утерянного поголовья, но и это происходит далеко не всегда, добавляет Ковалев.

Основная причина вспышек АЧС в России – несовершенство законодательной базы для системной борьбы с АЧС на государственном уровне, считает представитель «Черкизово». В 2016 г. в российском животноводстве отмечается рекордное число вспышек вируса, источниками которых в большинстве случаев являются дикие кабаны или личные подсобные хозяйства, продолжает он. За неполные девять месяцев 2016 г. выявлено 205 случаев вспышек АЧС в России против 86 и 81 случая в 2015 и 2014 г. соответственно, по данным Россельхознадзора. Система мер по сдерживанию распространения вируса АЧС «далека от идеальной», соглашается представитель Россельхознадзора. В первую очередь это связано с отсутствием необходимого контроля региональных ветеринарных служб, бесконтрольным содержанием животных в подсобных хозяйствах, неконтролируемыми перевозками животноводческой продукции и др., перечисляет представитель ведомства.

Проблема АЧС на контроле у президента – он поручил правительству до конца сентября утвердить план по борьбе с африканской чумой свиней, сообщал ранее ТАСС. Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердила «Ведомостям», что такой план готовится, отказавшись раскрыть его подробности.

Решить проблему АЧС изолированно, на уровне одной компании, невозможно – необходим системный подход для всей страны, замечает представитель крупнейшего в стране производителя свинины агрохолдинга «Мираторг». Прежде всего, для защиты от АЧС соблюдение правил биологической безопасности должно быть одинаковым для всех участников рынка – как для крупных холдингов, так и для небольших хозяйств, считает он. Кроме того, необходима депопуляция кабана в свиноводческих регионах и контроль за правильной утилизацией биологических отходов, добавляет представитель «Мираторга».

Стоимость расписок на акции «Черкизово» на Лондонской бирже в понедельник, 19 сентября, не изменилась и осталась на уровне $8,4 за бумагу; акции на Московской бирже потеряли 0,61% и стоили 819 руб. за штуку.