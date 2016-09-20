Все больше авторских ресторанов открывается в торговых центрах

Даже в кризис трафик и средний чек здесь не падают в отличие от отдельно стоящих заведений

Доля авторских и премиальных ресторанов в торговых центрах за последние три года увеличилась вдвое, говорится в отчете консалтинговой компании по недвижимости CBRE. Это основная тенденция 2015–2016 гг., отмечает CBRE. Так, за это время в торговом центре «Европейский» открылись рестораны «Гранд Европейский экспресс» и Goodman Steak House, в «Меге Химки» – заведения Kabuki lounge & bar, Osteria Mario, Torro Grill, Zotman Pizza Pie, в «Авиапарке» – Porto Malteze и «Монстр Хиллс», рестораны Zafferano и Nobu работают в торговом центре Vegas Crocus City.

Рестораны хорошо себя чувствуют в городских торговых центрах, показывая высокую выручку, сопоставимую с доходом в стрит-ритейле, замечает директор отдела торговых помещений CBRE в Московском регионе Марина Малахатько. По ее мнению, для рестораторов это один из основных способов диверсифицировать бизнес.

Где поесть концептуально 1500 ресторанов работают в Москве, из них 600 заведений представляют собой известные авторские концепции, ссылается CBRE на данные компании «Ресторанный рейтинг»

Для сетевых ресторанов размещение в торговых центрах уже давно не новость – эта тенденция во время кризиса особенно оправдала себя, говорит представитель ресторанного холдинга Restart (флагманский проект – сетевая «Чайхона № 1»). У Restart кроме «Чайхоны № 1» сразу в нескольких торговых центрах также открыты Ploveberry (в «Метрополисе» и «Меге Химки»), Obed Bufet (в «Метрополисе» и «Меге Теплый Стан»), Live kitchen (в торговом центре «Колумбус», а вскоре заработает в «Океании»). Несмотря на кризис, спада трафика и уменьшения среднего чека в торговых центрах нет в отличие от стрит-ритейла, чем рестораны и пользуются, замечает представитель Restart. Основное преимущество торгового центра перед стрит-ритейлом – стабильность трафика, который не зависит от сезона и погоды, подтверждает московской ресторатор Александр Раппопорт. Ресторан его группы «Гранд Европейский экспресс» работает в «Европейском» почти год, другое его заведение – «Кукареку» – открылось в «Меге Химки» около месяца назад. У торговых центров есть своя специфика, но в целом результаты этих заведений не хуже других в группе, констатирует Раппопорт.

В торговых центрах премиальные рестораны работают не так, как в стрит-ритейле, – основной трафик там приходится на выходные, поэтому сравнивать такие проекты сложно, замечает гендиректор Ginza Project Алексей Волков.

Правильно сформированная зона общепита позитивно влияет на показатели самого торгового центра, отмечает начальник отдела аренды торговых центров JLL Татьяна Мальянова. Время пребывания посетителей в среднем увеличивается на 18%, поток посетителей – на 7%, а трафик по вечерам и воскресеньям – на 12%, приводит данные Мальянова. Поэтому теперь и сами ресторанные холдинги, в том числе Ginza Project, получают предложения от торговых центров стать якорным арендатором для привлечения трафика, говорит Волков. У Ginza уже есть рестораны в торговых центрах в Санкт-Петербурге и в целом компания готова к новым предложениям от арендодателей, замечает Волков. По его словам, успех такого проекта зависит от самого торгового центра и предполагаемого расположения ресторана.