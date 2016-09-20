Аграрии не спешат продавать зерно государству

В понедельник, 19 сентября, прошли первые зерновые интервенции на основной площадке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Московскую биржу). Государство закупило 11 340 т пшеницы 3-го и 4-го классов на общую сумму 113,1 млн руб., следует из сообщения НТБ, хотя на торги было выставлено 14 040 т зерна с поставкой на элеваторы в Курганской и Омской областях.

Минсельхоз проводит интервенции для регулирования внутренних цен на зерно. Осенью, когда после поступления урожая на рынок цены падают, государство закупает зерно у производителей, чтобы поддержать их. Зимой и весной, напротив, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из фонда на рынок. Государственный агент для проведения зерновых интервенций – Объединенная зерновая компания. Ежегодно до конца марта Минсельхоз определяет уровень цен, по достижении которого на рынке могут начаться закупочные интервенции: в этом году на мягкую пшеницу 3-го класса он установлен в 10 900 руб./т, 4-го класса – 10 400 руб./т, 5-го класса – 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса – 7400 руб./т. Эта цена стартовая для проведения интервенций, в ходе торгов она может снижаться.

Первый день торгов не всегда показателен – в течение него решаются некоторые организационные вопросы и может быть отклонение от плана продаж, полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Хотя цены, установленные государством, привлекательны, признает эксперт: по некоторым позициям они выше рыночных на 1000–2000 руб./т во многих регионах. Поэтому в целом в этом сезоне активность производителей должна быть высокой, заключает Сизов. С ним соглашается заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Раньше всех С 19 августа 2016 г. закупочные зерновые интервенции проходят в Крыму на Крымской бирже. За пять дней – с начала торгов по 15 сентября – государство закупило здесь 43 520 т зерна на 344,4 млн руб., свидетельствуют данные Крымской биржи. Крымские аграрии закончили уборку урожая раньше всех – к середине августа; по данным Минсельхоза, здесь собрано около 1,5 млн т зерна при потреблении региона на уровне 300 000 т. В этом сезоне государство может закупить в фонд до 100 000 т крымского зерна.

Стоимость зерна на рынке падает, констатирует председатель кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. Так, за последнюю неделю стоимость пшеницы 4-го класса на внутреннем рынке сократилась на 500 руб. до 8700–8800 руб./т, основная причина – невозможность поставлять пшеницу в Египет, который запретил ввоз этой культуры даже со следами спорыньи, перечисляет Хараман.

Экспорт зерна идет слабо: с 1 июля по 14 сентября за границу отправлено 7,5 млн т российского зерна – на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, ссылается «Интерфакс» на материалы Минсельхоза. Россия же в этом году соберет, как ожидается, рекордный урожай зерна – 113–116 млн т, заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По данным Минсельхоза, на 19 сентября намолочено 105,5 млн т (+21% год к году).

Следующие торги на НТБ пройдут 21 сентября, согласно информации на сайте биржи. Ткачев говорил, что всего в 2016/17 сельхозгоду государство закупит 2 млн т зерна, из них около 600 000 т – в первой половине сезона. При рекордном урожае это небольшие объемы, существенно на рынок они не повлияют, полагает Сизов.