Агропром
Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Аграрии медлят с продажами

Аграрии не спешат продавать зерно государству

На Национальной товарной бирже прошли первые зерновые интервенции этого сезона
Зерновые интервенции буксуют, несмотря на рекордный урожай
Зерновые интервенции буксуют, несмотря на рекордный урожай
С. Николаев / Ведомости

В понедельник, 19 сентября, прошли первые зерновые интервенции на основной площадке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Московскую биржу). Государство закупило 11 340 т пшеницы 3-го и 4-го классов на общую сумму 113,1 млн руб., следует из сообщения НТБ, хотя на торги было выставлено 14 040 т зерна с поставкой на элеваторы в Курганской и Омской областях.

Минсельхоз проводит интервенции для регулирования внутренних цен на зерно. Осенью, когда после поступления урожая на рынок цены падают, государство закупает зерно у производителей, чтобы поддержать их. Зимой и весной, напротив, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из фонда на рынок. Государственный агент для проведения зерновых интервенций – Объединенная зерновая компания. Ежегодно до конца марта Минсельхоз определяет уровень цен, по достижении которого на рынке могут начаться закупочные интервенции: в этом году на мягкую пшеницу 3-го класса он установлен в 10 900 руб./т, 4-го класса – 10 400 руб./т, 5-го класса – 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса – 7400 руб./т. Эта цена стартовая для проведения интервенций, в ходе торгов она может снижаться.

Первый день торгов не всегда показателен – в течение него решаются некоторые организационные вопросы и может быть отклонение от плана продаж, полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Хотя цены, установленные государством, привлекательны, признает эксперт: по некоторым позициям они выше рыночных на 1000–2000 руб./т во многих регионах. Поэтому в целом в этом сезоне активность производителей должна быть высокой, заключает Сизов. С ним соглашается заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Раньше всех

С 19 августа 2016 г. закупочные зерновые интервенции проходят в Крыму на Крымской бирже. За пять дней – с начала торгов по 15 сентября – государство закупило здесь 43 520 т зерна на 344,4 млн руб., свидетельствуют данные Крымской биржи. Крымские аграрии закончили уборку урожая раньше всех – к середине августа; по данным Минсельхоза, здесь собрано около 1,5 млн т зерна при потреблении региона на уровне 300 000 т. В этом сезоне государство может закупить в фонд до 100 000 т крымского зерна.

Стоимость зерна на рынке падает, констатирует председатель кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. Так, за последнюю неделю стоимость пшеницы 4-го класса на внутреннем рынке сократилась на 500 руб. до 8700–8800 руб./т, основная причина – невозможность поставлять пшеницу в Египет, который запретил ввоз этой культуры даже со следами спорыньи, перечисляет Хараман.

Экспорт зерна идет слабо: с 1 июля по 14 сентября за границу отправлено 7,5 млн т российского зерна – на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, ссылается «Интерфакс» на материалы Минсельхоза. Россия же в этом году соберет, как ожидается, рекордный урожай зерна – 113–116 млн т, заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По данным Минсельхоза, на 19 сентября намолочено 105,5 млн т (+21% год к году).

Следующие торги на НТБ пройдут 21 сентября, согласно информации на сайте биржи. Ткачев говорил, что всего в 2016/17 сельхозгоду государство закупит 2 млн т зерна, из них около 600 000 т – в первой половине сезона. При рекордном урожае это небольшие объемы, существенно на рынок они не повлияют, полагает Сизов.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике