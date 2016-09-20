Бывший сотрудник ФСБ возглавил службу безопасности «Роснефти»

Вице-президентом-руководителем службы безопасности «Роснефти» назначен Олег Феоктистов, сообщила компания. Новые обязанности Феоктистов исполняет с сегодняшнего дня. Прежний вице-президент-руководитель службы безопасности «Роснефти» Василий Юрченко продолжит работу в должности первого заместителя Феоктистова.

До недавнего времени Олег Феоктистов работал первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, но в августе лишился своего поста, сообщал New Times со ссылкой на источники. Феоктистов непосредственно руководил шестой службой УСБ ФСБ, утверждает издание.

Шестая служба УСБ ФСБ была создана в 2004 г. по инициативе тогдашнего куратора силовых структур вице-премьера Игоря Сечина и получила негласное прозвище «сечинский спецназ», писал New Times. Феоктистов якобы лично отбирал костяк шестой службы, который составляют прошедшие горячие точки бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», отмечала газета.

По данным издания, в марте 2015 г. шестая служба задержала губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого обвинили в получении взятки в $5,6 млн, и главу республики Коми Вячеслава Гейзера и чиновников его администрации. В 2016 г. «шестерка» задержала мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, пишет New Times.

Это не первая перестановка в руководстве «Роснефти» за последний год. В мае «Роснефть» объявила об отставке одного из ключевых топ-менеджеров — Ларисы Каланды. Каланда проработала в компании 10 лет в должности вице-президента по правовым вопросам, в последние четыре года также занималась взаимодействием с органами власти, а также возглавляла «Роснефтегаз». В июле прошлого года «Роснефть» покинули два вице-президента: руководитель аппарата президента Рашид Шарипов и руководитель службы безопасности Наиль Мухитов.