UCP оспорил новый устав «Транснефти»

19 сентября суд принял новый иск «Ю си пи индастриал холдингз лтд» к «Транснефти», следует из судебной базы. Росимущество привлечено в качестве третьего лица. Суть иска не сообщается. 7 сентября UCP в письме (с его содержанием удалось ознакомиться «Ведомостям») «Транснефти» и Росимуществу сообщало о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском об оспаривании положений нового устава монополии, который был утвержден 30 июня 2016 г. Прежняя редакция действовала с 2002 г.

UCP - крупный миноритарий «Транснефти» (принадлежит две трети «префов», по данным госкомпании) - считает, что новая редакция устава ограничивает права акционеров. Так, теперь в уставе записано, что привилегированные акции не являются голосующими, а их владельцы имеют право только на дивиденды за год. Но акционеры имеют право и на промежуточные дивиденды, отмечает истец. Правительство рассматривает вопрос о выплате «Транснефтью» дивидендов за 9 месяцев, сообщал «Интерфакс».

UCP напоминает, что по закону об акционерных обществах владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав, которые ограничивают их права. При этом для их принятия требуется согласие 3/4 владельцев привилегированных акций. Но акционеры не были извещены о проведении собрания и не голосовали по вопросу нового устава, указано в письме.

Из новой редакции была удалена статья, определяющая цену размещения и выкупа акций. Эта цена по требованию акционеров определялась независимыми директорами. Теперь по новому уставу цена будет определяться всеми директорами, которые, в отличие от независимых, «могут подходить предвзято к вопросу определения цен».

«Подтверждаем, что отправляли предсудебное уведомление в «Транснефть» и подали иск, - сказал представитель UCP. - Была встреча с «Транснефтью» по их инициативе. Мы оценили предложение к диалогу, но оно было бы своевременно до принятия изменений в устав, а не после». Иск подан, чтобы не пропустить сроки обжалования решений собраний акционеров, установленные законом, сказал он.

«Мы не очень понимаем суть новых претензий UCP, сказал представитель «Транснефти». - Изменения отдельных формулировок в уставе 2016 г. никоим образом не изменяют права владельцев привилегированных акций по сравнению с прописанными в уставе 2002 г. Кроме того, мы попросили их дать конкретные предложения в новый устав. Вместо этого они пошли в суд».

Получить комментарий представителя Росимущества вечером не удалось.

В феврале 2016 г. UCP подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Транснефти», в котором требует у компании документы с ее производными финансовыми инструментами за 2014–2015 гг., а также информацию о финансовых активах компании и операциях за этот период. В марте компания подала второй иск к монополии: о взыскании убытков в виде упущенной выгоды и процентов на сумму 97,18 млн руб. UCP не согласен с дивидендами за 2013 г., когда «Транснефть» на одну привилегированную акцию заплатила 724,21 руб., а на обыкновенную – 1221,38 руб. Истец указывал, что по закону и решению о выпуске привилегированных акций «Транснефти», если дивиденды по ним меньше, чем по обыкновенным, сумма должна быть увеличена до сопоставимой.

«Этот спор тоже надуманный, - сказал в интервью «Коммерсанту» первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. - В нашем уставе записано, как дивиденды платятся. Когда миноритарные инвесторы покупали акции, устав уже существовал в текущем виде. Так что непонятно их удивление от того, что на привилегированную акцию меньше дивидендов, чем на обычную. А почему должно быть больше?»