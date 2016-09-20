ТЭК

UCP оспорил новый устав «Транснефти»

Документ ущемляет права владельцев «префов», считает истец
Из новой редакции устава была удалена статья, опеределяющая цену размещения и выкупа акций
Из новой редакции устава была удалена статья, опеределяющая цену размещения и выкупа акций
Д. Абрамов / Ведомости

19 сентября суд принял новый иск «Ю си пи индастриал холдингз лтд» к «Транснефти», следует из судебной базы. Росимущество привлечено в качестве третьего лица. Суть иска не сообщается. 7 сентября UCP в письме (с его содержанием удалось ознакомиться «Ведомостям») «Транснефти» и Росимуществу сообщало о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском об оспаривании положений нового устава монополии, который был утвержден 30 июня 2016 г. Прежняя редакция действовала с 2002 г.

Миноритарии «Транснефти» пожаловались правительству на дискриминацию их прав как акционеров госкомпании
Недовольные дивидендами миноритарии «Транснефти» обратились в правительство
Юристы BLP, представляющие их интересы, и фонд Prosperity пожаловались на дискриминацию их прав

UCP - крупный миноритарий «Транснефти» (принадлежит две трети «префов», по данным госкомпании) - считает, что новая редакция устава ограничивает права акционеров. Так, теперь в уставе записано, что привилегированные акции не являются голосующими, а их владельцы имеют право только на дивиденды за год. Но акционеры имеют право и на промежуточные дивиденды, отмечает истец. Правительство рассматривает вопрос о выплате «Транснефтью» дивидендов за 9 месяцев, сообщал «Интерфакс».

UCP напоминает, что по закону об акционерных обществах владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав, которые ограничивают их права. При этом для их принятия требуется согласие 3/4 владельцев привилегированных акций. Но акционеры не были извещены о проведении собрания и не голосовали по вопросу нового устава, указано в письме.

Из новой редакции была удалена статья, определяющая цену размещения и выкупа акций. Эта цена по требованию акционеров определялась независимыми директорами. Теперь по новому уставу цена будет определяться всеми директорами, которые, в отличие от независимых, «могут подходить предвзято к вопросу определения цен».

«Подтверждаем, что отправляли предсудебное уведомление в «Транснефть» и подали иск, - сказал представитель UCP. - Была встреча с «Транснефтью» по их инициативе. Мы оценили предложение к диалогу, но оно было бы своевременно до принятия изменений в устав, а не после». Иск подан, чтобы не пропустить сроки обжалования решений собраний акционеров, установленные законом, сказал он.

Илья Щербович
президент, управляющий партнер United Capital Partners
Мы видим рост доходов менеджмента некоторых госкомпаний на фоне падения их акций. Это совершенно противоестественно
«Не по нашей вине в нескольких сделках мы оказались в конфликтных ситуациях»

«Мы не очень понимаем суть новых претензий UCP, сказал представитель «Транснефти». - Изменения отдельных формулировок в уставе 2016 г. никоим образом не изменяют права владельцев привилегированных акций по сравнению с прописанными в уставе 2002 г. Кроме того, мы попросили их дать конкретные предложения в новый устав. Вместо этого они пошли в суд».

Получить комментарий представителя Росимущества вечером не удалось.

В феврале 2016 г. UCP подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Транснефти», в котором требует у компании документы с ее производными финансовыми инструментами за 2014–2015 гг., а также информацию о финансовых активах компании и операциях за этот период. В марте компания подала второй иск к монополии: о взыскании убытков в виде упущенной выгоды и процентов на сумму 97,18 млн руб. UCP не согласен с дивидендами за 2013 г., когда «Транснефть» на одну привилегированную акцию заплатила 724,21 руб., а на обыкновенную – 1221,38 руб. Истец указывал, что по закону и решению о выпуске привилегированных акций «Транснефти», если дивиденды по ним меньше, чем по обыкновенным, сумма должна быть увеличена до сопоставимой.

«Этот спор тоже надуманный, - сказал в интервью «Коммерсанту» первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. - В нашем уставе записано, как дивиденды платятся. Когда миноритарные инвесторы покупали акции, устав уже существовал в текущем виде. Так что непонятно их удивление от того, что на привилегированную акцию меньше дивидендов, чем на обычную. А почему должно быть больше?»

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике