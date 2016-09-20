Поставщик канцтоваров «Живой офис» решил ликвидироваться через три года после IPO

Петербургский поставщик товаров для офиса ОАО «Живой офис» на собрании акционеров 25 октября предложит одобрить ликвидацию компании и назначить ликвидатора, следует из ее документов.

«Живой офис» в 2013 г. провел IPO на Московской бирже в секторе «рынок инноваций и инвестиций». Тогда компания привлекла от инвесторов 516 млн руб., предложив им 33% увеличенного уставного капитала; весь бизнес был оценен в 1,5 млрд руб., или 129 руб. за акцию. Выручка «Живого офиса» в 2012 г. по МСФО составила 786 млн руб., компания обещала инвесторам бурный рост – в 4,6 млрд руб. выручки уже за 2015 г., сказано в материалах одного из организаторов сделки, Eastland Capital.

Основные владельцы «Живого офиса» – его гендиректор Валерий Парфенов (32,2%) и председатель совета директоров Александр Хомылев (29,1%) согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2016 г.

В январе – июне 2015 г. выручка «Живого офиса» составила 543,6 млн руб. при чистом убытке по МСФО почти в 38 млн руб.; позднее компания отчетность по МСФО не раскрывала. 20 сентября ее акции на Московской бирже упали на 21% до 5,7 руб. за штуку.

Вскоре после IPO у поставщика бумаги и канцтоваров начались проблемы, а в мае 2015 г. ООО «Монблан» подало иск о банкротстве дочерней компании «Живого офиса» – ООО «Спенс»; в ней введено наблюдение. В том же году из-за ухудшившихся ключевых операционных показателей руководство «Живого офиса» задумалось, сможет ли компания вообще продолжать деятельность, и провело соответствующую оценку, сказано в неаудированной консолидированной отчетности «Живого офиса» за первое полугодие 2015 г. Компания решила продолжать работать, но сократить расходы, реструктурировать базу клиентов и начала поиск альтернативных источников финансирования.

Один из кредиторов «Живого офиса» – «Финам», задолженность «дочки» «Живого офиса» «Спенса» – около 154 млн руб., утверждает адвокат «Финама» Максим Терешков. «Активы «Спенса» переведены на аффилированные юрлица – «Риф» и «Интерконцерн», а также иные компании <...> При этом весь товар, который числился на «Спенсе» и являлся залогом по кредиту, распродан», – утверждает Терешков. 100% долей «Рифа», по данным ЕГРЮЛ, владеет Владимир Куцый, а гендиректор фирмы – совладелец (3,24%) и член совета директоров «Живого офиса» Александр Охочинский; ранее «Риф» принадлежал «Спенсу» согласно «СПАРК-Интерфаксу». Основной собственник «Интерконцерна» – «Риф» с долей 90%, остальное – у Хомылева (ЕГРЮЛ). Кроме того, и «Риф», и «Интерконцерн» значатся среди неконсолидированных структурированных компаний для «Живого офиса» в его отчетности за первое полугодие 2015 г.

Теперь то же самое, скорее всего, произойдет и с головной компанией – ОАО «Живой офис», его активы будут переведены на другие структуры, предполагает Терешков.

Представители «Живого офиса» на запрос не ответили.