Германская BSH может купить локального поставщика комплектующих

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «БСХ бытовые приборы», российского подразделения германского концерна Bosch und Siemens Hausgeraete, о покупке основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Совместное предприятие Текнопласт-СПб». Решение службы опубликовано на сайте ФАС 16 сентября. «Компании находятся в процессе переговоров, пока рано говорить о конкретных решениях», – сказала представитель пресс-службы компании «БСХ Россия» Алия Клинг. Исполнительный директор «Текнопласта» подтвердила: «Уже проходит совместная интеграция и оптимизация процессов».

Российский «Текнопласт» – одно из четырех подразделений итальянского концерна Tecnoplast SрA, поставщика компонентов для производителей бытовой техники (холодильники, стиральные машины и т. п.), автомобилей (элементы внутренней отделки салонов, элементов освещения – фары, фонари), осветительной арматуры и др. Завод «Текнопласт» в России заработал в 2007 г., сейчас он включает 18 машин для литья, две машины для трафаретной печати, три для тампопечати, три машины для горячего тиснения и различное специальное оборудование для сборки готовой продукции. Единственный потребитель продукции – БСХ, а завод «Текнопласта» располагается на территории концерна, объясняет представитель «Текнопласта».

Стоимость производителя компонентов в России определяется примерно в 30–40% от его выручки, это низкорентабельный бизнес, говорит начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. Выручка «Совместного предприятия Текнопласт-СПб» за 2015 г. увеличилась на 18,2% до 527,6 млн руб., убыток снизился на 40% до 14 млн руб. по сравнению с 2014 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Исходя из этих расчетов, стоимость компании может составлять от 158,2 млн до 211 млн руб.

У БСХ два завода в России, в Стрельне, мощностью 500 000 холодильников и 450 000 стиральных машин в год, часть продукции идет на экспорт – в страны ЕС, Азии, Турцию и др. Общие инвестиции концерна в развитие площадки превысили уже 150 млн евро, сказано на сайте компании. Глобальная выручка BSH за 2014 г. составила 11,4 млрд евро (+8,4%). По итогам 2014 г. выручка российского подразделения снизилась примерно на 5% до 665 млн евро из-за девальвации, рассказывал ранее представитель компании.

БСХ замыкает производственную цепочку на себе и делает ее полностью подконтрольной, это позволит влиять на себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность в России, говорит Кумановский. У корейских производителей, к примеру LG, Samsung, полный собственный цикл производства, что позволяет устанавливать привлекательную цену для потребителей. Это влияет на выбор граждан, когда их доходы ограничены, добавляет Кумановский.

По данным GfK, российский рынок бытовой техники и электроники в денежном выражении за первое полугодие 2016 г. вырос на 10,7% до 606,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи крупной бытовой техники увеличились на 15% до 113,9 млрд руб. Стандартные стиральные машины становятся не по карману многим россиянам после роста цен более чем на 20%, отмечали аналитики GfK.