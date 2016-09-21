«Роснано» продает фармацевтический бизнес в США

Ирландская фармацевтическая компания Aller­gan объявила о намерении поглотить Tobira The­rapeutics, сообщили компании. Сделку уже единогласно одобрили советы директоров обеих. Allergan объявит оферту на выкуп всех акций Tobira. Сразу покупатель готов заплатить около $530 млн. До 2029 г. акционеры Tobira могут получить еще до $930 млн, если компании удастся достичь определенных целей. Таким образом, конечная сумма сделки может составить почти $1,7 млрд, следует из заявления. Allergan планирует получить необходимые одобрения антимонопольных органов до конца 2016 г., отмечается в сообщении. Владельцы 36% акций уже объявили о готовности принять оферту.

Allergan готова дать за конкурента шестикратную цену. На закрытие торгов на NASDAQ 19 сентября капитализация Tobira составляла всего $89 млн. Впрочем, сразу после объявления о сделке компания подорожала в 8 раз до $719 млн.

Долей в Tobira Therapeutics владеет и 100%-ная «дочка» «Роснано» – портфельная компания «Роснаномединвест» (РМИ). Точная доля никогда не раскрывалась. Не стал этого делать вчера и представитель РМИ. Не сказал он и о финансовых результатах этой инвестиции. Результаты сделки подтверждают, что «Роснано» правильно определила сферу инвестирования, говорит председатель правления госкомпании Анатолий Чубайс. Доходы от этой сделки «Роснано» потратит на «создание большой фармы в России», добавил он.

«РМИ – инвесткомпания, которая занимается венчурными проектами в области фармацевтики и биотехнологий, созданная в 2012 г. «Роснано» совместно с американской венчурной компанией Domain Associates. Ей принадлежит 20% Tobira.

Tobira Therapeutics разрабатывает препараты против безалкогольного стеатогепатита – заболевания печени, связанного с ожирением и сахарным диабетом, а также против воспалительных заболеваний, фиброза и ВИЧ-инфекции. Сейчас основной препарат компании – иммуномодулятор Cenicriviroc проходит вторую фазу клинических исследований. От безалкогольного стеатогепатита страдает 2–4% населения мира, он является распространенной причиной возникновения рака печени, говорится на сайте РМИ. А другое лекарство компании – Evogliptin может стать альтернативой для лечения безалкогольного стеатогепатита, отмечается в заявлении Allergan.

Покупка Tobira – это стратегическая инвестиция, продукты дополнят линейку гастроэнтерологических препаратов Allergan, приводятся в сообщении слова гендиректора и президента ирландского фармпроизводителя Брента Сондерса.

Сделку можно считать большой удачей для РМИ, хвалит коллег Алексей Конов, управляющий партнер RBV Capital – другого фонда, специализирующегося на биомедицине. Уже по условиям авансового платежа РМИ должна получить хорошую доходность, а в случае успешного завершения клинических испытаний – тем более, говорит Конов. Оценивать, какой портфель мог быть у РМИ в компании, он не стал.