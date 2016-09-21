Высокие технологии помогают ковбоям следить за здоровьем животных

Сенсоры и программы для анализа данных могут помочь агрокомпаниям лучше следить за здоровьем скота: новые ушные бирки для животных оснащены датчиками, отслеживающими их движения и пищевые привычки. Это позволит на ранних стадиях выявить заболевших животных и сократить расходы скотоводов на антибиотики. Сразу несколько стартапов – Southfork Solutions, Precision Animal Solutions, Quantified Ag и GrowSafe Systems – разрабатывают такие устройства в надежде совершить технологическую революцию в сельском хозяйстве.

Производители ветпрепаратов поддерживают распространение новых технологий – для них это еще один способ диверсифицировать бизнес. В последнее время отрасль испытывает давление со стороны потребителей и регуляторов, призывающих отказаться от чрезмерного использования антибиотиков в животноводстве.

Использование новых технологий поможет снизить расходы фермеров на медикаменты на 15% на каждую голову скота и сократить смертность среди заболевших животных, утверждают разработчики. Но опытные скотоводы сомневаются в способности компьютерной программы сообщить о здоровье животного больше, чем они могут увидеть собственными глазами.

Невыгодная говядина 17% на столько упали в 2015 г. оптовые цены на говядину в США, что привело к рекордным убыткам – $307 на голову скота, по оценкам Livestock Marketing Information Center, в этом году убытки могут составить $90

Ветеринар из Cattle Empire Дэвид Сьеклоча вспоминает, как в конце 2013 г., когда разработчик сенсоров Southfork Solutions запустил в их компании пилотный проект, ему пришлось убеждать ковбоев придерживаться рекомендаций Southfork. Некоторые из них считали, что программа находит не всех больных животных. На самом деле из 12 животных, на которых указывал один из пастухов, больными оказались только два, говорит Сьеклоча. Оборудование Southfork позволило компании сэкономить, не тратясь на ненужные лекарства. Система Southfork отслеживает передвижения животных к кормушкам и ищет признаки того, что они едят меньше, чем следует.

Оборудование Quantified Ag анализирует подвижность и температуру животных. На его разработку компания потратила более $1 млн и сейчас фермеры платят за его использование примерно $18 за каждую голову скота, рассказал гендиректор Quantified Ag Вишал Сингх. Southfork и Precision Animal Solutions пока тестируют системы перед масштабным коммерческим запуском и еще не определились с их ценой. Возможность сэкономить за их счет на лекарствах и рабочей силе может много значить для животноводов, рентабельность бизнеса которых последние годы снижается.

Крупнейший в мире производитель ветеринарных препаратов Zoetis несколько лет назад инвестировал в Southfork, а в этом году приобрел ее технологию. Джон Лоу из Zoetis признает: широкое распространение таких технологий вызовет некоторый спад продаж препаратов компании. Но процесс неизбежен, учитывая давление регуляторов и потребителей на производителей мяса, уверен Лоу.

Оценкой здоровья скота традиционно занимаются ковбои, объезжающие стада и визуально определяющие вялых или имеющих затрудненное дыхание животных. Новые технологии не заменят ковбоев, но могут повысить эффективность их работы. «В будущем эта технология станет обязательной для нашего бизнеса, – уверен Тодд Сигмон из Dinklage Feed Yards, – хотя бы потому, что сейчас так трудно найти работников. Ковбои – это уже какой-то вымирающий вид».

Перевела Надежда Беличенко