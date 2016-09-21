«Северсталь» не будет возобновлять добычу на шахте «Северная», где погибло 36 человек

«Северсталь» решила временно законсервировать шахту «Северная» в Воркуте, где в феврале произошло несколько взрывов метана и погибло 36 человек. Решение о консервации принято технической комиссией, в которую входят представители Ростехнадзора, МЧС и «Северстали», сообщила компания. Причина консервации – вероятность возникновения пожаров в выработках, говорится в пресс-релизе. «Безопасность людей – наш главный приоритет, поэтому никакие мероприятия на шахте «Северная» не будут проводиться до полной уверенности в безопасности любых работ на ней», – цитирует компания гендиректора «Воркутаугля» Вадима Шаблакова. Шахта может быть расконсервирована в случае необходимости, добавляет представитель «Северстали».

«Северная» в 2015 г. обеспечила «Воркутауглю» – единственному угледобывающему предприятию «Северстали» в России более четверти производства концентрата коксующегося угля (1,5 млн т). Запасы «Северной», по данным «Северстали», около 30 млн т угля марки Ж. Это дефицитная в России марка. Она необходима для процесса коксования (подготовка смеси для выплавки стали), объясняет сотрудник угольной компании. По данным Минэнерго, на долю «Воркутаугля» в 2015 г. пришлось 12,3% углей марки Ж (5,4 млн т), закупленных российскими металлургическими комбинатами и коксохимическими заводами. Среднее ежегодное потребление воркутинских углей марки Ж в России – 4,8–5,4 млн т, следует из презентации министерства.

Причина аварии Основная версия – взрыв метановоздушной смеси мог произойти возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей», сообщал Ростехнадзор. Комиссия выявила также технические нарушения на «Северной», в других шахтах компании «Воркутауголь» и представила отчет в правительственную комиссию (ее возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович).

Больше всего воркутинских углей потребляли в 2015 г. предприятия самой «Северстали» – 3,87 млн т, следует из презентации. На втором месте – Новолипецкий комбинат (946 600 т). Для «Северстали» замена воркутинских углей углями из других бассейнов потребует значительной модернизации производственно-технологической базы, указывает министерство. Добыча всех марок угля на «Воркутаугле» за семь месяцев сократилась на 25% до 5,65 млн т.

«Северсталь» сейчас обеспечена углем на 77% – до аварии было 90%, уточняет представитель компании. А вот другим потребителям пришлось переключиться на альтернативных производителей. Представитель НЛМК говорит, что его компания полностью заместила воркутинские угли. Замена нашлась на Кузбассе, уточняет источник, близкий к компании. На «Москоксе» воркутинские угли (138 000 т в 2015 г.) легко заменяются эльгинскими, сообщил представитель «Мечела».

Отсутствие поставок угля с «Северной» подстегнуло спрос в России, указывал Evraz в полугодовом отчете. Цены на уголь марки Ж в России с февраля по сентябрь, по данным издания «Металл-курьер», выросли на 10,4% до 5450 руб. за тонну.

«Северсталь» Металлургический холдинг

Основной владелец – Алексей Мордашов (79,2%).

Капитализация – $9,8 млрд.

Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.):

Выручка – $2,6 млрд,

Чистая прибыль – $878 млн.

Впрочем, «Северсталь» сообщила, что готова с 2020 г. отрабатывать запасы «Северной» через расположенную поблизости шахту «Комсомольская». К отработке будет доступно примерно 30%, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Сейчас шахта затоплена. Добывать запасы «Северной» через близлежащую шахту намного выгоднее, чем строить новую или осушать затопленную, говорит топ-менеджер угольной компании. К тому же на осушение затопленной шахты понадобится три-четыре года, полагает топ-менеджер.

Убытки от взрыва на воркутинской шахте «Северная» составили $4 млн, говорится в отчете «Северстали» за I квартал 2016 г. Из них $2 млн – компенсация родственникам погибших, оставшиеся $2 млн – начисленный резерв по оборудованию, которое было в той лаве, где произошел взрыв, пояснял представитель компании. «Оборудование, находящееся в других лавах «Северной», на поверхность не поднималось», – говорил представитель «Северстали». Убытки компании могут составить около $73,6 млн (четверть прибыли «Северстали» за I квартал 2016 г.).