ВЭБ может выдать концерну «Тракторные заводы» кредит и госгарантии

На заседании наблюдательного совета ВЭБа 23 сентября может быть рассмотрен вопрос о предоставлении стабилизационного кредита для концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) и план передачи активов КТЗ в собственность государства. Такое поручение дал вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании 12 сентября, рассказали источник «Интерфакса» и присутствовавший на встрече совладелец КТЗ Михаил Болотин. Представитель ВЭБа отказался от комментариев. Источник, близкий к банку, сказал, что финальная повестка на 23 сентября не сформирована.

ВЭБ готов предоставить КТЗ кредит на 1,5 млрд руб. и госгарантии на 3,3 млрд руб., рассказали собеседник «Интерфакса» и Болотин. Этого хватит, чтобы перезапустить производство на предприятиях КТЗ – они вернутся к полной рабочей неделе (сейчас четыре дня в неделю), говорит Болотин. В 2015 г. ООО «Компания корпоративного управления (ККУ) «Концерн «Тракторные заводы» (управляющая компания) в 2015 г. получило 23,3 млн руб. чистого убытка по РСБУ при выручке в 764,6 млн руб. Чистый долг на конец года составлял 62,6 млрд руб.

Ранее акционеры КТЗ вели переговоры о предоставлении ВЭБом кредита примерно на 20 млрд руб. Но тогда не рассматривался сценарий с передачей активов, замечает Болотин. Передача государству всех оборонных активов КТЗ и 60% гражданских была предложена акционерами концерна Болотиным и Альбертом Баковым летом 2016 г. Они также предложили войти ВЭБу в капитал МИГ КТЗ через допэмиссию в размере задолженности ККУ «Концерн «Тракторные заводы» перед банком. Сейчас концерн должен ВЭБу около 44 млрд руб., сказал Болотин.

Акционеры КТЗ ранее просили у «Ростеха» для концерна бридж-кредит на 9,6 млрд руб., но сейчас это не рассматривается, сказал Болотин, не поясняя причин. Дворкович также поручил Росимуществу совместно с «Ростехом», ВЭБом и КТЗ до 10 октября проработать вопрос o структуре компании, управляющей концерном, сообщил «Интерфакс». Болотин и представитель «Ростеха» это не комментируют. Представители Минпромторга, Росимущества на вопросы не ответили. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее говорил, что Минпромторг хотел бы избежать разделения КТЗ. «Мы <...> рассчитываем, что будет найдено оптимальное решение для сохранения существующих производственных мощностей и компетенций», – сказал представитель «Ростеха».