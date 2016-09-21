«Технопромэкспорт» не будет строить электростанцию в Тамани

«Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха») продает четыре газотурбинные установки мощностью 165 МВт каждая, следует из материалов компании. Аукцион продлится до конца сентября, стартовая цена – 166,7 млн евро (почти 11 млрд руб. по текущему курсу). В материалах указано, что оборудование было спроектировано и изготовлено под климатические и сейсмические условия Краснодарского края.

В Краснодарском крае, в Тамани, планируется строительство новой генерации мощностью 450 МВт. Для определения инвестора был проведен конкурс, участникам предложены условия, аналогичные договорам о предоставлении мощности. Летом на конкурс никто не заявился. В сентябре министр энергетики Александр Новак сказал, что прорабатываются новые параметры проекта.

До конкурса «Ростех» предлагал отдать право строительства генерации в Тамани «Технопромэкспорту». Для этого в марте 2015 г. «Технопромэкспорт» заключил контракт с «Сименс технологии газовых турбин» на изготовление и поставку четырех турбин, сказал представитель «Технопромэкспорта». В декабре компания попала под санкции. Это привело к ухудшению финансового положения «Технопромэкспорта» и открытию процедуры наблюдения в отношении компании, рассказал представитель. «Технопромэкспорт» не смог принять участие в конкурсе, компания не соответствовала финансовым требованиям, сказал ее представитель. Было решено продать купленное у «Сименс технологии газовых турбин» оборудование. Все обязательства перед поставщиком компания выполнила, подчеркивает представитель «Технопромэкспорта». Получить комментарии Siemens не удалось.

Покупатель турбин должен подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорится в материалах. Также он не должен нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить «Технопромэкспорт» от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. В Крыму энергодефицит сейчас составляет 250 МВт. Покрыть его планируется за счет строительства двух электростанций в Севастополе и Симферополе, этим проектом занимается «Технопромэкспорт».

В апреле глава российского подразделения Siemens Дитрих Мёллер говорил «Ведомостям», что в контракте с «Технопромэкспортом» заложены условия, чтобы турбины пошли именно на станцию в Тамани, а не в Крым, вплоть до отказа от контракта. Если «Технопромэкспорт» будет признан банкротом, то компания, купившая у него оборудование, сможет поставить его в Крым – эта оговорка сделана специально, чтобы обезопасить от претензий «Ростех», говорит партнер «Юков и партнеры» Марк Каретин. Но сам покупатель под санкции попадет, добавляет он.