Российское сельское хозяйство пользуется выгодами ограничений на импорт продовольствия

В этом году производство сельскохозяйственной продукции в России вырастет на 3%, заявил во вторник министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Таким же прогнозом поделился с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития (в 2015 г. министерство ожидало меньшего роста – на 1,9%).

Снижение ВВП в этом году, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 0,2%.

Сельское хозяйство растет увереннее всех остальных базовых отраслей российской экономики, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Георгий Остапкович. В июльском обзоре НИУ ВШЭ отмечалось, что в первом полугодии сельское хозяйство оказалось единственной отраслью, показавшей рост (+3,3%) к аналогичному периоду ранее. Промышленное производство стагнировало, строительство и розничная торговля падали.

Результатов в сельском хозяйстве Россия достигла в том числе благодаря увеличению господдержки, обратил внимание Ткачев. В 2014 г. государство направило в отрасль 192 млрд руб., в 2015 г. – 222 млрд руб., в 2016 г. господдержка составит 224 млрд руб. И в 2017 г. правительство решило сохранить финансирование АПК на уровне 2016 г., несмотря на необходимость оптимизации бюджетных средств, говорит представитель Минэкономразвития. Это позволит сохранить рост агропромышленного комплекса, надеется он.

«Впервые за последние 10 лет рентабельность сельхозпроизводителей с учетом господдержки превысила 20% в среднем по стране», – подчеркнул Ткачев. На деле ситуация везде разная, уточняет руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: у эффективных свиноводческих предприятий рентабельность – 15–25% и выше, а в птицеводстве – около нуля из-за избыточного предложения и затяжной стагнации оптовых цен.

Господдержка – не единственный благоприятный фактор, говорит директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. Во-первых, в 2014–2015 гг. Россия ввела эмбарго на ввоз продовольствия из Европы и Турции (запрет на турецкие продукты чиновники обещают отменить). Во-вторых, даже не попавшие под запрет импортные продукты из-за девальвации рубля подорожали и покупатели стали переходить на отечественные. По данным Плодоовощного союза России, площадь теплиц в стране выросла в 2015 г. примерно на 10% до 2200 га. Но полностью обеспечить себя тепличными овощами Россия сможет, по оценке союза, не ранее 2020 г., когда под теплицы будет занято 3500 га. Ткачев во вторник предположил, что полностью обеспечить себя продовольствием (за исключением экзотических фруктов) страна сможет через 5–7 лет.

Сельское хозяйство могло бы расти и быстрее – в России не хватает мощностей для хранения зерна, а сельскохозяйственная техника из-за девальвации подорожала, замечает Остапкович.

В этом сельхозсезоне в России ожидается рекордный урожай зерновых, напоминает Цепляева. При благоприятной погоде – 113–116 млн т, ждет Минсельхоз (прежний рекорд был поставлен в 2008 г., когда Россия собрала 108,2 млн т). Такой урожай, по мнению аналитиков Центра макроэкономических исследований Сбербанка, добавит 0,1–0,2 п. п. к росту российского ВВП: внутреннее потребление стабильно, а значит, у страны есть возможность больше заработать на экспорте. Хотя существенного влияния на рост ВВП сельское хозяйство не окажет: его вклад в ВВП невысок – всего 4%, говорит Цепляева.