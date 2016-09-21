UC Rusal будет больше платить за электричество

Менеджмент UC Rusal предлагает акционерам пересмотреть долгосрочные контракты на поставку электроэнергии и мощности между заводами компании и энергокомпаниями En+, говорится в материалах UC Rusal. Обе компании контролируются Олегом Дерипаской.

Контракты на поставку электроэнергии до 2018 г. с «Иркутскэнерго» заводы UC Rusal – Братский и Иркутский – заключили в 2009 г. Красноярский завод договорился с Красноярской ГЭС о поставке мощности с 2010 по 2020 г. (контракт был приостановлен в 2014 г. из-за действий регулятора). По этим контрактам цена электроэнергии для заводов UC Rusal в 2009–2014 гг. была на 40–50% ниже цены рынка-на-сутки-вперед, говорится в обзоре Deutsche Bank. Кроме рыночных цен на электроэнергию цена контракта зависела от котировок алюминия на Лондонской бирже металлов. С 2009 г. алюминий подешевел на четверть до $1558 за 1 т. А вот электроэнергия в Сибири подорожала вдвое, говорит руководитель группы исследований АКРА Наталья Порохова.

Какой дисконт к рынку заложен в действующих контрактах UC Rusal на поставку электроэнергии, не ясно. Новые контракты будут предусматривать дисконт к рынку в 3,5%, говорится в материалах UC Rusal. Менеджмент предлагает заключить два контракта на поставку электроэнергии между Братским алюминиевым заводом и «Иркутскэнерго» – с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2026 г. Один предусматривает ежегодную поставку 7,3 млн кВт ч, второй – 17,9 млн кВт ч. Еще один контракт на поставку 4,2 млн кВт ч с 1 ноября этого года до 31 декабря 2026 г. ООО «Русал энерго» может заключить с «Евросибэнерго» (головной энергохолдинг En+). Планируется также подписание нескольких спотовых контрактов и контракт на поставку мощности: Братский, Богучанский, Новокузнецкий, Саяногорский заводы и «Русал энерго» могут договориться о поставках мощности с Красноярской ГЭС. Такие контракты менеджмент UC Rusal предлагает заключить, как рекомендует НП «Совет рынка», – на 180 дней. По этим контрактам цена электроэнергии будет фиксированной, она будет определяться по формуле, которая учитывает в том числе потребление заводов, выработку входящих в «Евросибэнерго» ГЭС. О зависимости цены электроэнергии от котировок алюминия в материалах UC Rusal не говорится.

«В изменившихся рыночных условиях компания была вынуждена перезаключить контракты», – лишь сказал представитель UC Rusal.

«При этом новые долгосрочные договоры дали нашим предприятиям возможность получать фиксированный объем поставок по фиксированной цене», – добавил он. Представитель En+ от комментариев отказался.

Максимальные суммы, на которые UC Rusal может заключить контракты на поставку электроэнергии с подконтрольными En+ структурами, в 2017 г. предлагаются на уровне $833 млн, в 2018 г. – $887,3 млн, а в 2019 г. – $941,3 млн. Для сравнения: в первом полугодии компании, подконтрольные En+, поставили структурам UC Rusal электроэнергии на $198,6 млн, в 2015 г. – на $413,1 млн.

Миноритарным акционерам UC Rusal предстоит одобрить эти условия на внеочередном собрании, которое должно пройти до 10 ноября, говорит собеседник, близкий к компании.

Представитель миноритарных акционеров «Онэксима» (17,02%) от комментариев отказался, а представитель Sual Partners (15,08%) вечером не ответил на вопросы.

На электроэнергию приходится около 27% себестоимости производства алюминия. Благодаря дешевой – в сравнении с другими источниками – электроэнергии сибирских ГЭС у UC Rusal одна из самых низких в мире себестоимость производства металла. По итогам первого полугодия 2016 г. себестоимость производства тонны алюминия у нее была $1334.

Вырастут ли затраты UC Rusal, не ясно. Порохова считает, что да, в любом случае для компании тарифы вырастут примерно на 20%. Новая политика по закупкам электроэнергии у «Евросибэнерго» может негативно отразиться на EBITDA UC Rusal. Этот показатель снизится на $160 млн, или 15%, подсчитали эксперты Deutsсhe Bank. Такого большого снижения не будет, говорит источник, близкий к UC Rusal: тарифы вырастут ненамного. Главное, что обеспечивают новые контракты, – стабильность поставок. Это позволит избежать ситуации, сложившейся в 2014 г., когда из-за маловодья Красноярский алюминиевый завод недополучил необходимый объем электроэнергии по прямому договору с Красноярской ГЭС и был вынужден закупать ее по рыночным ценам, рассказывает собеседник «Ведомостей». UC Rusal тогда подала иск к Красноярской ГЭС на 3,6 млрд руб.

Чтобы не распределять прибыль между акционерами UC Rusal, где En+ принадлежит 48,13% компании, Дерипаска может попытаться оставить ее в более подконтрольных ему структурах (в «Иркутскэнерго» у En+ почти 95%) и его желание понятно, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. При предоставлении скидки к рыночной стоимости электроэнергии для предприятий UC Rusal компания «Евросибэнерго», по сути, субсидирует их.