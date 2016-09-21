Акционеры Evraz Group стали миноритариями «Самолет девелопмента»

«Инвест АГ», управляющая инвестициями акционеров группы Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова, приобрела 5% долей в девелоперской компании «Самолет девелопмент», специализирующейся на строительстве жилья в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Самолет девелопмента». Представитель «Инвест АГ» лишь подтвердил, что компания стала ее миноритарным владельцем, но размер доли не назвал. Полученные средства пойдут на развитие компании, уточняет представитель «Самолет девелопмента». Сумму сделки стороны не разглашают. Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова оценивает долю примерно в $75 млн.

«Самолет девелопмент» принадлежит Игорю Евтушевскому и Михаилу Кенину, миноритарию «Русской аквакультуры» (ее основной акционер — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев). Кто из них продал долю «Инвест АГ», узнать не удалось.

В портфеле компании – проекты «Люберцы 2015» (209 000 кв. м), «Люберцы 2016» (300 000 кв. м), «Внуково 2016» (первая очередь – 106 000 кв. м). В 2015 г. компания анонсировала крупнейший жилой проект в Московской области – район «Пригород лесное» на 3,5 млн кв. м. Участники рынка рассказывали, что на самом деле компания планирует построить в Ленинском районе в общей сложности почти 10 млн кв. м недвижимости. А на прошлой неделе она договорилась с компанией RDI Group о совместном освоении 1000 га между Щербинкой и Подольском. На этой территории ранее RDI Group планировала построить около 6 млн кв. м недвижимости.

Абрамов и Фролов не новички на рынке недвижимости. Они являются совладельцами компании «Ферро-строй», которая вместе с AEON Романа Троценко строит в Нагатинском затоне крупный жилой проект «Ривер Парк» на 600 000 кв. м.

Инвестиция в «Самолет девелопмент» оправдана, говорит Доброхотова. По ее словам, у компании хороший портфель проектов, качественные объекты с отделкой и высокие темпы строительства, поэтому ее капитализация будет только расти.