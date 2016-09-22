«Транснефть» хочет конвертировать китайский кредит в рубли

«Транснефть» хочет конвертировать китайский кредит из долларов в рубли, сказал президент компании Николай Токарев. «Китайский кредит нам выплачивать до 2029 г., и мы хотим сконвертировать в рубли и рассчитываться через рубли», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Это обсуждается с китайской стороной, сказал представитель «Транснефти»: «Идея перехода на расчеты в национальных валютах неоднократно озвучивалась на всевозможных уровнях как в России, так и в Китае». Получить комментарии представителя China Development Bank не удалось.

В 2009 г. «Роснефть» и «Транснефть» получили от Китая кредит на $15 млрд и $10 млрд соответственно в счет поставок нефти. Эти средства были направлены на строительство трубопроводной системы в России, в том числе на отвод от ВСТО к границе КНР. Расчеты по кредиту номинированы в долларах. Поставки начались в 2011 г. Доля «Роснефти» в поставках нефти составляет 9 млн т в год, «Транснефти» – 6 млн т в год. «Транснефть» сама добычу не ведет, а закупает сырье у «Роснефти» и перепродает его китайской CNPC. Маржа «Транснефти» от продажи нефти в Китай составляет 0,001% от цены поставок. В декабре 2010 г. «Транснефть» завершила выборку всех $10 млрд. Ставка кредита плавающая, зависит от LIBOR. Рассчитываться по кредиту компания начала в 2014 г.

«Транснефть» Трубопроводная монополия

Акционеры – Росимущество (100% голосующих акций), привилегированные акции в свободном обращении.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 471,4 млрд руб.

Прибыль – 134,5 млрд руб.

Согласно отчету по РСБУ за II квартал 2016 г. «Транснефть» еще должна погасить $8,6 млрд China Development Bank. На конец 2015 г. около 85% долга «Транснефти» были долларовыми, говорилось в ее презентации. Чистый долг «Транснефти» на конец июня – 329,8 млрд руб., отношение к EBITDA – 0,9, указывает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Китайский контракт невыгоден «Транснефти», так как у нее выручка рублевая, а из-за укрепления доллара этот долг в рублевом выражении вырос, объясняет Корнилов.

В июле 2016 г. «Транснефть» разместила биржевые облигации на 10 млрд руб., в августе – еще на 15 млрд руб. Эти средства были направлены на частичное досрочное погашение кредита China Development Bank, говорилось в отчете по МСФО. «Транснефть», если договорится с китайской стороной, может конвертировать долг или его часть в рубли и продолжит расплачиваться нефтью, считает Корнилов. Для «Транснефти» уменьшение доли валютного долга – хороший вариант, отмечает он. В 2014 г. компания потеряла 75,3 млрд руб. на операциях с производными финансовыми инструментами, в 2015 г. – 5,1 млрд руб. «Транснефть» использовала их для хеджирования рисков, связанных с возможным обесценением доллара.