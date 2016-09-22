«Газпром нефть» и «Роснефть» вложат в самое северное месторождение около $4 млрд

«Газпром нефть» и «Роснефть» инвестируют в разработку Восточно-Мессояхского месторождения 256 млрд руб в 2017–2040 гг., сообщил ТАСС со ссылкой на материалы к церемонии запуска месторождения и подтвердил «Ведомостям» представитель «Газпром нефти». 85 млрд руб. партнеры уже инвестировали. Деньги пойдут на бурение и строительство инфраструктуры, объясняет он.

Восточно-Мессояхское месторождение с извлекаемыми запасами нефти и конденсата более 340 млн т – самое северное из разрабатываемых материковых месторождений, расположено на Гыданском полуострове в ЯНАО. Компании разрабатывают его на паритетных началах в рамках СП, «Газпром нефть» – оператор. В среду его официально ввели в эксплуатацию, пик добычи придется на 2020 г. и составит 5,6 млн т нефти.

Восточно-Мессояхское месторождение имеет право на льготу по экспортной пошлине – заявку еще весной одобрили Минэнерго и Минэкономразвития. Представитель Минфина не ответил на запрос. В правительство документы пока не вносились, сказал представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. По прогнозам компаний, до 2040 г. суммарные налоговые поступления «Мессояханефтегаза» составят 881 млрд руб. Процесс получения льготы не завершен, но компания уверена в ее получении, сказал источник в «Газпром нефти».

Нефть на Восточно-Мессояхском высоковязкая и себестоимость добычи с учетом капитальных затрат высокая, месторождению нужны льготы, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Месторождение будет рентабельно без льгот только при цене на нефть выше $100/барр., полагает источник в «Газпром нефти». Портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев оценивал точку безубыточности Восточно-Мессояхского месторождения ниже $40/барр., так как у месторождения уже есть льготы по НДПИ.

Но экономика проекта может ухудшиться из-за изменений налоговой системы, которые предложил Минфин: с 2018 г. экспортные пошлины могут отменить, НДПИ вырастет, возможно, появятся отрицательные акцизы на нефть, рассказывали «Ведомостям» чиновники. С отменой пошлин теряют смысл и льготы. Это неприемлемо, так как ведет к росту налоговых изъятий, говорит сотрудник нефтяной компании. Добыча на ключевых месторождениях в Западной Сибири падает на 3% в год, хотя себестоимость крайне низкая – $2 за 1 барр. Добыча падает, потому что нет стимулирующего налогового режима и вместо того, чтобы создать его, ведется противоположная работа, сожалеет собеседник. Если налоговая нагрузка на Восточно-Мессояхское вырастет, акционеры могут отложить капитальные затраты и сдвинуть сроки выхода месторождения на полку, считает Нестеров. Если режим не менять, добыча в России к 2019 г. может превысить 570 млн т, заключает он.