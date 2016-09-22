Египет отменил требование по нулевому содержанию спорыньи в пшенице

За это время цены в России на пшеницу заметно упали

Египет отменил требование по нулевому содержанию спорыньи в импортируемой им пшенице, поскольку не получил ни одного предложения на прошедших трех тендерах, сообщило Reuters со ссылкой на правительство Египта. Ограничение введено в конце августа. Спорынья – гриб-паразит, поражающий некоторые злаки, международные нормы допускают его содержание в зерне до 0,05%. Ранее такое содержание разрешалось и в контрактах на поставку пшеницы в Египет.

Из-за введенного ограничения в страну приостановлены поставки – Египет не смог закупить 540 000 т.

Ранее один из российских экспортеров говорил «Ведомостям», что соблюсти нулевое содержание спорыньи в партии теоретически можно, но крайне сложно. При этом в России в 2016 г. ожидается рекордный урожай зерновых – 113–116 млн т, а экспорт – около 40 млн т, по прогнозам Минсельхоза. По данным Минсельхоза США, Россия в текущем сезоне сможет стать крупнейшим мировым экспортером пшеницы. В сельскохозяйственном сезоне 2015/16 Россия отгрузила в Египет четверть всей отправленной на экспорт пшеницы (6,1 млн т, см. график).

После ограничения доли содержания спорыньи Россия приостановила поставки всей плодоовощной продукции из Египта с 22 сентября на неопределенный срок, сославшись на высокий фитосанитарный риск. Некоторые участники рынка называли это ответом на ограничения Египта. Впрочем, вице-премьер Аркадий Дворкович уверял затем, что два события никак не связаны. Так считает и представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В понедельник, 19 сентября, представители египетского фитосанитарного ведомства подтвердили Россельхознадзору возможность встречи в ближайшее время, дата пока не назначена, говорит Мелано.

Наиболее высока зависимость России от поставок цитрусовых из Египта, по данным Плодоовощного союза России. В 2015 г. из Египта было ввезено в Россию цитрусовых на $153 млн – 16% всего российского импорта цитрусовых, по данным Федеральной таможенной службы. За январь – август 2016 г. зависимость от поставок цитрусовых из Египта выросла с 21,8 до 25,1% год к году.

Запрет на содержание спорыньи в зерне был невыгоден ни России, ни Египту, говорит президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. Египту это грозило нехваткой зерна, ведь запрет касался не только России, а для России это означало полную потерю рынка экспорта в эту страну. В текущем сезоне Россия рассчитывала поставить туда не менее 8 млн т, говорит Балан. Отмена ограничений скажется положительно на России – приведет к стабилизации цен, считает он.

Причиной отмены запрета могло стать давление российских властей и неудачи на тендерах, предполагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Отмена запрета со стороны Египта была ожидаемой, добавляет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

За последние три недели цены на пшеницу в порту Новороссийск снизились с $175 до $169 за 1 т, приводит данные Сизов. Ограничения в Египте были одной из причин этого, но не единственной, отмечает он. По словам председателя кооператива «Знамя Ленина» Юрия Харамана, упали и внутренние цены в России: пшеница четвертого класса подешевела на 500 руб. до 8700–8800 руб. за 1 т.