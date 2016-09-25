Вины Дмитрия Каменщика не нашли

Закрыто уголовное дело в отношении Дмитрия Каменщика, бывшего руководителя российского представительства Airport Management Company Limited Светланы Тришиной, бывшего управляющего директора ЗАО «Домодедово эрпорт авиэйшн секьюрити» Андрея Данилова и бывшего директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривалась жалоба адвоката Некрасова Дениса Додонова на бездействие следствия.

И. о. генпрокурора Александр Гуцан требовал от председателя Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина прекратить уголовное дело еще 1 июля. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, требование генпрокурора окончательное и обязательное для исполнения, причем СКР должен был дать ответ в течение пяти дней. Этого не было сделано, на что я подал жалобу – оказалось, что требование генпрокурора исполнено с задержкой», – рассказал «Ведомостям» Додонов. До Гуцана закрыть дело четырежды требовал замгенпрокурора Владимир Малиновский. Адвокат Каменщика Михаил Колпаков от комментариев отказался.

Дело прекращено 21 сентября, хотя срок предварительного следствия был продлен до 28 октября, говорится в постановлении заместителя руководителя следственного отдела первого следственного управления СКР Сергея Василовского (текст есть у «Ведомостей»). Дело прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, в связи с отсутствием состава преступления, говорится в документе. Получить комментарии представителя СКР не удалось.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в отношении Тришиной, Данилова и Некрасова было возбуждено еще в апреле 2015 г., в феврале они были арестованы, тогда же обвиняемым стал Каменщик. С февраля по июнь он был под домашним арестом, затем был отпущен под подписку о невыезде, экс-менеджеры провели несколько месяцев в сизо.

Помощь пострадавшим «Домодедово» учредило благотворительный фонд «Авиационный». Из его средств было выплачено около 100 млн руб. пострадавшим в теракте и семьям погибших, рассказывал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Бастрыкин говорил летом 2015 г., что потерпевшим надо выплатить по $5 млн (т. е. всего около $1 млрд).

Следователи считали, что менеджеры аэропорта, следуя указаниям Каменщика, в 2010 г. изменили технологию досмотра пассажиров на входе в аэропорт «Домодедово». По версии следствия, новая процедура была менее тщательной, чем действовавшая с 2007 г., – это ослабило безопасность аэропорта и в январе 2011 г. позволило террористу-смертнику Магомеду Евлоеву взорвать бомбу в зале прилета. Погибло 37 человек, около 170 пострадало. Генпрокуратура указывала, что между действиями обвиняемых и гибелью людей нет причинно-следственной связи. Обязательным досмотр всех входящих в аэропорты стал после теракта.

«Закрывать дело за отсутствием состава преступления – неприятная процедура для следователя. Это обычная практика – прекращать дело постепенно, даже продлевать сроки следствия», – говорит партнер Herbert Smith Frehills Алексей Панич. У бывших обвиняемых есть основание требовать компенсации за незаконное преследование, но вряд ли они им воспользуются, считает Панич: процесс долгий и сложный, а возможный результат не стоит усилий – даже ЕСПЧ присуждает по таким делам 10 000–15 000 евро. Право подавать иск к России есть, но особых оснований рассчитывать на победу нет, считает партнер юрфирмы «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев: свобода Каменщика не была значительно ограничена, экс-менеджеры содержались в сизо недолго. Повод должен быть более весомым – например, несколько лет в сизо, добавляет он. Адвокат Некрасова сказал, что не обсуждал еще с клиентом перспективу подачи такого иска. Колпаков комментировать это не стал.

На пресс-конференции накануне предъявления обвинения Каменщик говорил, что предложений о продаже аэропорта не получал. В июне, когда бизнесмен еще был под домашним арестом, владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко сказал RNS, что заинтересован в покупке «Домодедово», но будет разговаривать об этом с Каменщиком лишь после его освобождения. Начались ли переговоры теперь, выяснить не удалось.