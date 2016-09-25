«Газпром» заплатит налоги за всех газовиков

Министерство финансов намерено ввести повышающий коэффициент по НДПИ на газ в 2017 г. только для «Газпрома», сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов в пятницу. «По газу для независимых не предполагается увеличивать налоговую нагрузку, Минфин никогда не предлагал такого», – подчеркнул он.

Минфин рассматривал возможность получить около 100 млрд руб. за счет повышения НДПИ на газ для независимых производителей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «С нефтяных компаний мы берем уже и так через НДПИ, а остальные независимые реализуют крупные проекты», – пояснил Сазанов.

Министр финансов Антон Силуанов в пятницу сообщал, что министерство предполагает увеличивать изъятия из нефтегазового сектора по 50 млрд руб. ежегодно через НДПИ и прорабатывает с Минэнерго, как распределять этот уровень изъятия, передал «Интерфакс».

С «Газпрома» Минфин хочет получить дополнительно «от 100 млрд до 170 млрд руб.» в зависимости от переговорного процесса в правительстве, рассказал Сазанов. Минфин изменит структуру изъятий для «Газпрома». «Сейчас формула сделана таким образом, что увеличивается нагрузка на «Газпром» не только на газ, но и на газовый конденсат. Поскольку в газовом конденсате у «Газпрома» нет экономической ренты, соответственно, целесообразно сфокусировать изъятия на газе», – пояснил чиновник. Как это отразится на денежном потоке компании, «должен считать «Газпром», сказал Сазанов. Представитель компании отказался от комментариев.

Повышение коэффициента НДПИ для «Газпрома» на 2016 г. декларировалось как разовое изъятие девальвационного дохода от экспорта в 2015 г. Но в 2016 г. экспортные цены снизились, а внутренние цены на газ и транспортировку не были проиндексированы, компенсировать рост нагрузки придется через снижение инвестпрограммы и дополнительные заимствования, говорил начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников. Коэффициент НДПИ для организаций – собственников Единой системы газоснабжения в 2016 г. уже выше на 36,7%, чем для независимых производителей. При изъятии 170 млрд разрыв увеличится до 58%, указывал Иванников.

Эксклюзивное право на экспорт газа не дает «Газпрому» прежних преимуществ, доходность на внутреннем и внешнем рынке газа сравнялась из-за падения экспортных цен, согласен аналитик «Атона» Александр Корнилов.

«Новатэк» больше всего проиграл бы от повышения НДПИ на независимых производителей газа на 100 млрд руб., полагает младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Компания могла бы лишиться до 15–20% своей EBITDA, но ей все равно хватило бы средств и на программу капвложений, и на хорошие дивиденды без роста заимствований, подсчитал он. «Новатэк» реализует стратегический для страны проект «Ямал СПГ» (инвестиции оцениваются в $27 млрд), а также изучает возможность строительства еще одного СПГ-завода в Арктике, напоминает Маринченко. Для строительства СПГ-завода, несмотря на введенные в отношении «Новатэка» санкции, удалось привлечь $18,4 млрд. Инвесторов новость порадовала: «Новатэк» в пятницу подорожал на 0,6% до 2 трлн руб. против рынка – индекс ММВБ потерял 0,67%.

Для «Газпрома» дополнительные 170 млрд руб. – около 10% прогнозируемой EBITDA 2017 г., подсчитал аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин. В 2017 г. дополнительные заимствования могут не потребоваться – у «Газпрома» большая денежная подушка, полагает Корнилов. Но компании нужно работать и дальше, финансировать объемную инвестпрограмму, напоминает он. «Газпрому» предстоит строительство «Силы Сибири» для поставок газа в Китай. Газпромбанк оценивает общие инвестиции в разработку Чаяндинского месторождения и строительство трубопровода в 2,9 трлн руб.