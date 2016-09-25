Промышленность
Статья опубликована в № 4168 от 26.09.2016 под заголовком: Уголь набивает себе цену

Угольщики не успевают заработать на высоких ценах

Контрактные цены на российский уголь не спешат расти вслед за спотовыми
Уголь набивает себе цену
Уголь набивает себе цену
Mark Schiefelbein / AP

За два месяца цена на коксующийся уголь твердых марок перешагнула две психологически важные отметки – $100 за 1 т (в августе) и $200 за 1 т (в сентябре). Вслед за ростом цен на уголь увеличилась в 2 раза и капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской бирже – до $753 млн. Но несмотря на стремительный рост спотовых цен (см. график), контрактные цены пока отстают.

Цены на внутреннем рынке не поднимались выше $100 за 1 т в III квартале, отмечают в отчете аналитики БКС после встречи менеджмента «Мечела» (в 2015 г. произвел 13,7 млн т угля) с инвесторами, которая прошла на минувшей неделе. Это подтверждают и данные «Металл-курьера» – тонна коксующегося угля марки Ж, как и в начале августа, стоит 5450 руб. ($85 по текущему курсу). Evraz (в прошлом году добыл 20,6 млн т угля) начал пересматривать цены на коксующийся уголь раз в квартал и ожидает, что в IV квартале 2016 г. удастся заключить экспортные контракты по $140–180, пишут аналитики Credit Suisse. По данным Evraz, есть небольшой шанс увидеть контрактные цены более $200 за 1 т на последний квартал года, но более вероятно, что они останутся на уровне $160 за 1 т, говорится в обзоре Credit Suisse. «Мечел» может по различным контрактам пересматривать цены ежемесячно, добавляет представитель компании, не уточняя цены зарубежных контрактов.

Рынок ждет индикативных контрактных цен в ближайшую неделю, пишут аналитики Credit Suisse. Основные покупатели коксующегося угля – компании из Японии и Южной Кореи – и основной производитель – Австралия – уже начали переговоры о ценах на IV квартал, пишет БКС. Российские контрактные цены на уголь станут известны на следующей неделе, говорит топ-менеджер угольной компании. Он ожидает, что они будут на уровне $100/ т. Экспортные цены, по прогнозу собеседника «Ведомостей», сложатся на уровне $120–130/т – переговоры о ценах стартовали в начале сентября, когда спотовые цены были около $160/т.

Ралли до $200/т наблюдается в премиальных сортах угля, на менее качественные угли марки Ж и ГЖ рост цен не настолько сильный, кроме того, цены на внутреннем рынке обычно следуют за экспортными с задержкой и их повышение в IV квартале может быть менее выраженным, считает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Российские компании продают только небольшую часть угля на спотовом рынке, основная же часть идет по длинным контрактам в России и на экспорт, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. В лучшем случае от повышения цен на IV квартал Evraz удастся заработать $50 млн дополнительной EBITDA в 2016 г., полагает собеседник, принимавший участие во встрече инвесторов с этой компанией. Прогнозная EBITDA Evraz в 2016 г. составит $1,5 млрд, сказано в обзоре Credit Suisse. EBITDA «Мечела» в 2016 г. может быть около $900 млн с учетом позитивных результатов за первое полугодие и роста цен в IV квартале до $160–170 за 1 т, считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

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