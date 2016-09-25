Угольщики не успевают заработать на высоких ценах

За два месяца цена на коксующийся уголь твердых марок перешагнула две психологически важные отметки – $100 за 1 т (в августе) и $200 за 1 т (в сентябре). Вслед за ростом цен на уголь увеличилась в 2 раза и капитализация «Мечела» на Нью-Йоркской бирже – до $753 млн. Но несмотря на стремительный рост спотовых цен (см. график), контрактные цены пока отстают.

Цены на внутреннем рынке не поднимались выше $100 за 1 т в III квартале, отмечают в отчете аналитики БКС после встречи менеджмента «Мечела» (в 2015 г. произвел 13,7 млн т угля) с инвесторами, которая прошла на минувшей неделе. Это подтверждают и данные «Металл-курьера» – тонна коксующегося угля марки Ж, как и в начале августа, стоит 5450 руб. ($85 по текущему курсу). Evraz (в прошлом году добыл 20,6 млн т угля) начал пересматривать цены на коксующийся уголь раз в квартал и ожидает, что в IV квартале 2016 г. удастся заключить экспортные контракты по $140–180, пишут аналитики Credit Suisse. По данным Evraz, есть небольшой шанс увидеть контрактные цены более $200 за 1 т на последний квартал года, но более вероятно, что они останутся на уровне $160 за 1 т, говорится в обзоре Credit Suisse. «Мечел» может по различным контрактам пересматривать цены ежемесячно, добавляет представитель компании, не уточняя цены зарубежных контрактов.

Рынок ждет индикативных контрактных цен в ближайшую неделю, пишут аналитики Credit Suisse. Основные покупатели коксующегося угля – компании из Японии и Южной Кореи – и основной производитель – Австралия – уже начали переговоры о ценах на IV квартал, пишет БКС. Российские контрактные цены на уголь станут известны на следующей неделе, говорит топ-менеджер угольной компании. Он ожидает, что они будут на уровне $100/ т. Экспортные цены, по прогнозу собеседника «Ведомостей», сложатся на уровне $120–130/т – переговоры о ценах стартовали в начале сентября, когда спотовые цены были около $160/т.

Ралли до $200/т наблюдается в премиальных сортах угля, на менее качественные угли марки Ж и ГЖ рост цен не настолько сильный, кроме того, цены на внутреннем рынке обычно следуют за экспортными с задержкой и их повышение в IV квартале может быть менее выраженным, считает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Российские компании продают только небольшую часть угля на спотовом рынке, основная же часть идет по длинным контрактам в России и на экспорт, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. В лучшем случае от повышения цен на IV квартал Evraz удастся заработать $50 млн дополнительной EBITDA в 2016 г., полагает собеседник, принимавший участие во встрече инвесторов с этой компанией. Прогнозная EBITDA Evraz в 2016 г. составит $1,5 млрд, сказано в обзоре Credit Suisse. EBITDA «Мечела» в 2016 г. может быть около $900 млн с учетом позитивных результатов за первое полугодие и роста цен в IV квартале до $160–170 за 1 т, считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.