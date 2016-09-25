Airbus получала миллиардные субсидии от Евросоюза

Корпорация Airbus получила миллиарды долларов субсидий от Евросоюза, который не исполнил полученное в 2011 г. предписание Всемирной торговой организации (ВТО) вернуть эти средства в течение шести месяцев – такой вывод содержится в опубликованном в конце недели отчете ВТО. Кроме того, в ВТО решили, что лайнер A350, главный конкурент Boeing 787 Dreamliner, никогда бы не взлетел без «прямого и косвенного влияния» ранее полученных Airbus субсидий.

В Вашингтоне это решение ВТО рассматривают как решительную победу в конфликте между Boeing и Airbus, длящемся уже 12 лет. Сумму незаконно полученной Airbus финансовой помощи американская сторона оценивает в $22 млрд. «Мы давно говорили, что европейские субсидии стоили американским компаниям десятков миллиардов долларов недополученного дохода», – заявил руководитель торгового представительства США Майкл Фроман. «Это историческое решение, ВТО наконец призывает ЕС и Airbus к ответу за нарушение правил мировой торговли», – добавил гендиректор Boeing Деннис Мюленбург.

Если вердикт ВТО останется в силе, США получат право обложить импортными пошлинами любые товары, ввозимые из ЕС. В Вашингтоне уже заявили, что их сумма может достичь $10 млрд. По мнению экспертов, одним из немногих способов избежать введения пошлин со стороны США могла бы стать договоренность сторон об урегулировании претензий. Но такой исход маловероятен, поскольку до сих пор ни одна из сторон конфликта не продемонстрировала готовности к отступлению или поиску компромисса. Представитель ЕС отметил, что Еврокомиссия тщательно изучает решение ВТО и рассматривает возможность подачи апелляции.

Победа США не стала полной: ВТО не согласилась с доводами Вашингтона, что поддержка производства лайнеров Airbus со стороны стран, где они выпускаются – Франции, Германии, Великобритании и Испании, – представляла собой запрещенные экспортные субсидии. В Airbus считают, что таким образом ВТО признала законной европейскую практику предоставления ссуд на производство авиалайнеров, отметила представитель Airbus.

Конфликт между Boeing и Airbus начался в 2004 г. Стороны обвиняли друг друга в использовании запрещенных субсидий. В 2010–2011 гг. ВТО определила, что обе компании получали от государств незаконную финансовую помощь на миллиарды долларов: Boeing – через госконтракты, Airbus – через ссуды на производство самолетов, подлежащие возврату после их поставки покупателям. В следующем году ВТО должна вынести решение по аналогичным обвинениям в отношении правительства США, которому Boeing мог не вернуть финансовую помощь, а также рассмотреть претензии ЕС о налоговых льготах, предоставленных Вашингтоном.

Перевела Надежда Беличенко