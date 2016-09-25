Польская PGNiG заблокировала $200 млн дивидендов для «Газпрома»

EuRoPolGaz, где польская PGNiG контролирует 52%, а «Газпром» – 48%, не выплатит «Газпрому» около $200 млн дивидендов, сообщила Gazeta Polska со ссылкой на источники. По данным издания, на годовом собрании 27 июня акционеры проголосовали за выплату вознаграждения членам совета директоров по 2 млн злотых ($520 000), а также выплату дивидендов. «Газпром» согласился перевести 540 млн злотых ($140 млн) на долгосрочные депозиты в банк PKO Banku Polski. Деньги были переведены, а после PGNiG заблокировала выплату дивидендов.

По данным Gazeta Polska, решение было согласовано с властями Польши. Страна хочет помешать финансированию строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание. Представители «Газпрома» и PGNiG в пятницу вечером не ответили на запросы. Представитель Nord Stream 2 AG отказался от комментариев.

СП EuRoPolGaz учреждено в 1993 г., оно владеет и управляет польским участком газопровода Ямал – Европа. У «Газпрома» и до этого были многочисленные тяжбы с польской стороной по тарифам, дивидендам EuRoPolGaz, польская сторона фактически блокировала деятельность компании, напоминает заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Отказ от выплаты дивидендов нельзя объяснить экономическими причинами, считает он. Если условие выплаты дивидендов в обмен на размещение депозитов оформлялось неким документом, то у «Газпрома», видимо, будут основания требовать выплаты дивидендов, говорит советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев.

Газопровод «Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток – по 27,5 млрд куб. м в год, стоимость – 8 млрд евро. Ввод намечен на 2019 г. Польша против создания СП для строительства трубы. Из-за этого «Газпром», Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall отказались от создания СП Nord Stream 2 AG. В худшем случае «Газпрому» придется вложить в строительство 1,2 млрд евро собственных средств, писали аналитики S&P. Оставшаяся часть – проектное финансирование.

Из-за падения экспортных цен в этом году свободный денежный поток «Газпрома» будет в лучшем случае нулевым, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Но с учетом денег на счетах (1,3 трлн руб.) и низкой долговой нагрузки (1,1 EBITDA) отсутствие $200 млн вряд ли серьезно скажется на финансовом положении компании, заключает он.