Миноритарий «дочки» германской Metro против разделения ритейлера на две компании

Один из крупнейших европейских ритейлеров – Metro в ближайшее время планирует разделить продуктовую сеть и сеть по продаже бытовой техники и электроники на две разные компании для повышения стоимости акций. Детали этого плана Metro презентовала в начале сентября. Направление продуктового ритейла, на который приходится 90% бизнеса, возглавит Олаф Кох, главный исполнительный директор Metro AG. Оставшийся бизнес представлен самым крупным в Европе продавцом бытовой техники и электроники Media-Saturn Holding (управляет сетями Media Markt и Saturn). На 78% Media-Saturn принадлежит Metro, еще 22% – у немецкого миллиардера Эриха Келлерхальса через Convergenta Invest.

Ранее Кох отмечал, что разделение необходимо для увеличения финансовых показателей обоих направлений. Акционеры отреагировали с энтузиазмом на предложение, когда в марте Metro впервые об этом объявила. Теперь же Келлерхальс категорически против плана Коха: он хочет, чтобы прибыль компании реинвестировалась в проекты Media-Saturn, а не оставалась в Metro. Этот шаг может поставить под угрозу способность Metro выплачивать дивиденды своим акционерам, объясняет Келлерхальс. Media Markt Saturn необходимо увеличить капитал по крайней мере до 100 млн евро, деньги нужны в том числе на развитие онлайн-продаж, заявил исполнительный директор Convergenta Invest Ральф Беккер.

Metro, как уточнил ее представитель, напротив, не видит оснований для увеличения капитала Media-Saturn. «[Это] богатая компания почти без финансовых обязательств», – добавил он. При этом, по его словам, Келлерхальс официально не заявлял о планах блокировать выплату дивидендов. Такой подход будет «нарушать устав компании» и станет «актом против доброй воли», сказал представитель Metro.

Масштабы электроники 22 млрд евро примерно такова годовая выручка продавца бытовой техники и электроники Media-Saturn, под управлением которой свыше 1000 магазинов в Европе

Противостояние развернулось в непростой период для Metro, когда компания, как и все традиционные сети, должна конкурировать с онлайн-ритейлерами. Некоторые американские и европейские ритейлеры из-за конкуренции вынуждены были закрыться или объединяться с конкурентами. Так, американская Best Buy Co. только недавно смогла остановить резкий спад продаж и развеять опасения о своей способности вернуть покупателей, которые ушли на Amazon.com и в другие онлайн-магазины.

Ситуация вокруг Metro беспокоит некоторых инвесторов. «Способность выплачивать дивиденды является важным аспектом, который мы хотели бы прояснить, прежде чем двигаться дальше», – сказал Райнер Сакс из Shareholder Value Management (консультирует фонды, владеющие 0,74% акций Metro).

Келлерхальс и Кох публично спорили в течение нескольких последних лет. Аналитики и инвесторы предупреждали – это мешает успешному развитию Media-Saturn, и надеялись, что разделение Metro положит конец их раздорам. Когда в марте Кох объявил о планах разделить Metro, он отмечал, что Келлерхальс «не сможет вмешаться в эту сделку», потому что разделение будет происходить в Metro, где Келлерхальс не основной акционер.

Но, как следует из документов Media-Saturn, Convergenta Invest Келлерхальса прежде должна поставить подпись на годовой бухгалтерской отчетности ритейлера и лишь после он сможет выплачивать дивиденды. Блокировать завершение годовой финансовой отчетности сложно, если нет вопросов к ее достоверности, говорит юрист из Morrison & Foerster Йорг Майснер. Это может рассматриваться как нарушение обязанностей акционера, добавляет он.

У Convergenta Invest есть веские причины пойти на такой шаг, поскольку она сильно опасается за финансовые показатели Media-Saturn, замечает Беккер. Convergenta Invest, скорее всего, наложит вето на итоговую версию годовой финансовой отчетности продавца бытовой техники и электроники, добавляет он. Отчетность не может быть отклонена без весомой причины, Metro не знала о каких-либо опасениях со стороны Convergenta, настаивает представитель Metro.

Беккер предложил поделить бизнес Media-Saturn между Convergenta и Metro. По его словам, такой сценарий обсуждался до недавнего времени, но Metro его отклонила. Представитель Metro это не подтвердил. «Прежде стороны вели переговоры, чтобы найти решение по этому вопросу. Но диалог не удался из-за нереалистичных и неприемлемых требований Келлерхальса», – лишь отметил представитель Metro.

Перевела Екатерина Бурлакова