Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4168 от 26.09.2016 под заголовком: «Катрен» сходил за аптеками

Группа «Катрен» увеличила аптечную сеть больше чем на 10%

С начала 2016 года она потратила почти 500 млн рублей на покупку 102 аптек
«Катрен» сходил за аптеками
«Катрен» сходил за аптеками
«Мелодия здоровья»

Фармацевтическая группа «Катрен» потратила на покупку аптек 463,78 млн руб.: 107,78 млн руб. – в январе – июне, остальное – в августе, следует из консолидированной финансовой отчетности компании за первое полугодие 2016 г. Эти аптеки вошли в состав розничного подразделения группы «Мелодия здоровья», которое в том числе управляет одноименной аптечной сетью.

С января по август 2016 г. компания купила 102 аптеки, все преимущественно в Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Петербурге и Ленинградской области, рассказал представитель «Катрена». Сейчас под управлением «Мелодии здоровья» 754 аптеки, включая 193 точки, работающие по договору франчайзинга, добавил он.

В основе группы «Катрен» – одноименный дистрибутор, крупнейший по выручке в России, а также дистрибуторы на Украине, в Белоруссии и Казахстане. По итогам первого полугодия 2016 г. выручка группы «Катрен» составила 116,29 млрд руб. (+15,5% год к году) согласно отчетности за январь – июнь 2016 г., чистая прибыль за тот же период снизилась в 6 раз до 727,5 млн руб.

По данным IMS Health, «Мелодия здоровья» на апрель 2016 г. входила в топ-5 крупнейших по количеству аптек сетей (см. график). Компания по-прежнему сохраняет эту позицию, уточнил руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов, у ее ближайшего конкурента число аптек превышает 1000 точек.

На рынке фармацевтической розницы с большим количеством аптек на одного жителя сделки M&A являются одним из важных способов развития, объясняет представитель «Катрена». Приобретенные точки, по его словам, пока не планируется переводить под бренд «Мелодия здоровья».

Сейчас отличное время для сделок, уверен Демидов: у маленьких сетей дела идут все хуже, они готовы продаваться. От падения потребительского спроса страдают в первую очередь небольшие аптеки, согласен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Правда, их собственники не готовы дешево отдавать свой актив, отмечает он. Крупные аптечные сети и дистрибуторы консолидируют аптечный рынок за счет имеющихся у них ресурсов: можно найти неплохой актив и не за большие деньги, замечает управляющий партнер ассоциации АСНА Александр Кондратьев.

Есть и примеры крупных сделок: в январе 2016 г. «Аптечная сеть «36,6» объявила об объединении с группой А5 (аптеки А5, «Норма»; сделка еще не завершена), в конце августа структура совладельца Capital Group Павла Тё приобрела у Москвы 100% акций компании «Столичные аптеки» за 5,7 млрд руб.

В первом полугодии 2016 г. российский фармацевтический рынок снизился на 4,2% год к году до 621 млрд руб., в упаковках без учета парафармацевтики – на 9% до 2,37 млрд шт., сообщала группа «Протек» со ссылкой на данные DSM Group в презентации для инвесторов.

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