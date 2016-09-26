Группа «Катрен» увеличила аптечную сеть больше чем на 10%

С начала 2016 года она потратила почти 500 млн рублей на покупку 102 аптек

Статья опубликована в № 4168 от 26.09.2016 под заголовком: «Катрен» сходил за аптеками

Фармацевтическая группа «Катрен» потратила на покупку аптек 463,78 млн руб.: 107,78 млн руб. – в январе – июне, остальное – в августе, следует из консолидированной финансовой отчетности компании за первое полугодие 2016 г. Эти аптеки вошли в состав розничного подразделения группы «Мелодия здоровья», которое в том числе управляет одноименной аптечной сетью.

С января по август 2016 г. компания купила 102 аптеки, все преимущественно в Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Петербурге и Ленинградской области, рассказал представитель «Катрена». Сейчас под управлением «Мелодии здоровья» 754 аптеки, включая 193 точки, работающие по договору франчайзинга, добавил он.

В основе группы «Катрен» – одноименный дистрибутор, крупнейший по выручке в России, а также дистрибуторы на Украине, в Белоруссии и Казахстане. По итогам первого полугодия 2016 г. выручка группы «Катрен» составила 116,29 млрд руб. (+15,5% год к году) согласно отчетности за январь – июнь 2016 г., чистая прибыль за тот же период снизилась в 6 раз до 727,5 млн руб.

По данным IMS Health, «Мелодия здоровья» на апрель 2016 г. входила в топ-5 крупнейших по количеству аптек сетей (см. график). Компания по-прежнему сохраняет эту позицию, уточнил руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов, у ее ближайшего конкурента число аптек превышает 1000 точек.

На рынке фармацевтической розницы с большим количеством аптек на одного жителя сделки M&A являются одним из важных способов развития, объясняет представитель «Катрена». Приобретенные точки, по его словам, пока не планируется переводить под бренд «Мелодия здоровья».

Сейчас отличное время для сделок, уверен Демидов: у маленьких сетей дела идут все хуже, они готовы продаваться. От падения потребительского спроса страдают в первую очередь небольшие аптеки, согласен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Правда, их собственники не готовы дешево отдавать свой актив, отмечает он. Крупные аптечные сети и дистрибуторы консолидируют аптечный рынок за счет имеющихся у них ресурсов: можно найти неплохой актив и не за большие деньги, замечает управляющий партнер ассоциации АСНА Александр Кондратьев.

Есть и примеры крупных сделок: в январе 2016 г. «Аптечная сеть «36,6» объявила об объединении с группой А5 (аптеки А5, «Норма»; сделка еще не завершена), в конце августа структура совладельца Capital Group Павла Тё приобрела у Москвы 100% акций компании «Столичные аптеки» за 5,7 млрд руб.

В первом полугодии 2016 г. российский фармацевтический рынок снизился на 4,2% год к году до 621 млрд руб., в упаковках без учета парафармацевтики – на 9% до 2,37 млрд шт., сообщала группа «Протек» со ссылкой на данные DSM Group в презентации для инвесторов.