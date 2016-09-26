Гипермаркетам негде открываться

Российский рынок позволяет открыть в регионах всего лишь 353 магазина крупного формата, подсчитали аналитики инвесткомпании «Ренессанс капитал». Сейчас, по их данным, в России открыто 632 гипермаркета.

На более зрелых рынках – в Чехии, Франции, Великобритании и Польше в среднем на 1 млн жителей приходится 21 гипермаркет, отмечают аналитики. Но в России плотность сети должна быть ниже, ведь и плотность населения у нас ниже – девять человек на 1 кв. км против 176 в Европе.

Приемлемые показатели для российских городов с населением от 300 000 человек – около 17 гипермаркетов на 1 млн жителей, или 60 000 человек на гипермаркет, считают аналитики «Ренессанс капитала». А для более мелких населенных пунктов (100 000–300 000 жителей) аналитики считают лимитом 20 гипермаркетов на 1 млн человек. Получается, что на всю Россию за исключением двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга можно открыть еще чуть больше 350 магазинов. Все дополнительные гипермаркеты рискуют получить «меньшие продажи с квадратного метра», говорится в обзоре «Ренессанс капитала».

Сейчас лидер среди гипермаркетов по размеру сети – «Магнит», второе место со 110 магазинами (17,4% рынка по количеству точек) занимает «Лента». При этом петербургская сеть – лидер по совокупному размеру торговых площадей. Аналитики «Ренессанс капитала» предполагают, что «Лента» может рассчитывать на 35% оставшейся емкости – это позволит удвоить сеть. Источник, близкий к «Ленте», считает, что цифра занижена вдвое: «Ритейлер может открывать гипермаркеты разного размера и в относительно небольших городах». Пресс-служба «Ленты» на запрос «Ведомостей» в пятницу не ответила.

С точки зрения конкурентной ситуации у «Ленты» до сих пор была довольно благоприятная обстановка, отмечают аналитики «Ренессанс капитала». Останется она таковой и в ближайшем будущем, считают они. Два из трех ближайших преследователей – «Карусель» (входит в X5 Retail Group) и «О’кей» заняты не столько развитием сети, сколько восстановлением бизнеса уже работающих магазинов.

Сейчас основной конкурент «Ленты» и второй по размеру торговых площадей оператор гипермаркетов в России – французская Auchan. Ее классические гипермаркеты «Ашан», как правило, расположены в крупных городах, говорит директор по внешним коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Мария Курносова. По ее словам, ритейлер планирует до конца года открыть несколько гипермаркетов. «Более 1,5 млрд руб. будет вложено в развитие Сибирского и Уральского федеральных округов: в ноябре-декабре ожидается открытие гипермаркетов в Тюмени, Барнауле и Красноярске», – добавила Курносова.

Другой крупный ритейлер, «Дикси», сосредоточен на компактном формате, говорит представитель ритейлера. Причина – таких площадок больше, они доступнее и позволяют охватить большее число покупателей, считает представитель «Дикси».

«Лента», скорее всего, будет стараться открывать гипермаркеты в более крупных городах, несмотря на уже довольно насыщенный рынок, считают аналитики «Ренессанс капитала». В результате конкурентная обстановка станет труднее для всех: новые магазины будут негативно влиять на продажи. А в Москве и Петербурге, где трудно найти площадки под крупный формат, развитие будет идти, скорее, за счет «мини-гипермаркетов» и супермаркетов, предполагают аналитики инвестбанка. Но там уже много конкурентов – от федеральных сетей «Перекресток» (Х5), «Атак» (Auchan) и «Магнит семейный», «Виктория» («Дикси») до более мелких локальных участников рынка, отмечают они.

Пресс-служба X5 на запрос «Ведомостей» не ответила.