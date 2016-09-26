НМТП подорожал на известии о продаже его акций «Транснефтью»

Президент «Транснефти» Николай Токарев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выхода монополии из Новороссийского торгового порта (НМТП), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционеру порта. Президент поручил проработать вопрос первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а тот передал его в Минтранс, Минэкономразвития и Минэнерго. Представитель «Транснефти» комментировать служебную переписку не стал.

Представитель Минтранса подтвердил, что министерство получило поручение, уточнив, что вопрос прорабатывается. Источник в Минэкономразвития также подтвердил получение письма. Человек, знакомый с акционерами НМТП, знает, что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) поручено найти инвестора на пакет «Транснефти». Представитель РФПИ от комментариев отказался.

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. «Транснефть» также контролирует 10,5% акций НМТП. Росимуществу принадлежит 20% акций, которые планируется приватизировать, структурам РЖД — 5,3%.

На Московской бирже НМТП сегодня прибавил в цене 3,85%, подорожав до 98,89 млрд руб. Индекс ММВБ снизился на 0,69%. Акции НМТП растут продолжительное время, аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков не исключает того, что бумаги растут на ожиданиях сделки.

Почему «Транснефть» готова продать акции, неясно. На Московской бирже 35,55% НМТП стоят 35 млрд руб. Еще летом Токарев рассказывал, что Росимущество предлагало «Транснефти» обменять принадлежащие ей железнодорожные объекты на станции Грузовая, расположенной в порту Козьмино, на 5,3% акций НМТП, которыми владеет РЖД. А пару лет назад обсуждалась возможность вовсе передать «Транснефти» в управление госпакет НМТП.

Последние годы «Транснефть» считала НМТП профильным активом, который хорошо вписывался в ее бизнес-структуру, говорит аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков. Планируя продать пакет в компании, «Транснефть» отходит от своей стратегии, что выглядит несколько странно, считает Рожков. Это может быть связано с торможением разделения компании на бизнесы по перевалке наливных и прочих грузов, добавляет он.

Чистый долг «Транснефти» на конец июня – 329,8 млрд руб., отношение к EBITDA – 0,9. Около 85% - это валютный долг: в 2009 г. компания взяла кредит у China Development Bank. Согласно отчету по РСБУ за II квартал 2016 г. «Транснефть» должна погасить $8,6 млрд. Долгосрочная инвестпрограмма компании на 2014-2020 г. составляет около 2 трлн руб. При текущей капитализации НМТП порядка 100 млрд руб. «Транснефть» не получит за пакет больше 50 млрд руб. Покупателем может быть структура, дружественная «Транснефти», - тогда компания не потеряет свое влияние на этот порт в долгосрочной перспективе.

Группа НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота и крупнейший нефтяной порт. «Транснефть» и «Сумма» выкупили 50,1% порта у Kaldina Ltd. - структуры Аркадия Ротенберга, Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Пакет был оценен в $2,5 млрд, на 80% выше рынка, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к покупателям. Но чистые затраты покупателей были невелики – около $350 млн: накануне совместная компания Магомедова и «Транснефти» – кипрская Omirico Ltd. - продала самому НМТП другой порт, Приморский. Сумма этой сделки объявлялась еще в октябре – $2,153 млрд.

Спустя несколько лет отношения партнеров разладились, и они даже обсуждали раздел активов: госкомпания должна получить нефтеналивные терминалы, «Сумма» - сухогрузные. Но год назад первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин говорил, что вопрос снят с повестки.