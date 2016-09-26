«УГМК-агро» Искандера Махмудова составит конкуренцию «Белой даче»

«УГМК-агро» инвестирует порядка 5,5 млрд руб. во вторую очередь тепличного комплекса в пос. Садовый Екатеринбурга по производству овощей и зелени, рассказал гендиректор компании Илья Бондарев. Площадь теплиц, по его словам, составит 17,6 га, в том числе 3 га для производства зелени.

На полную мощность вторая очередь тепличного комплекса выйдет в конце 2017 г., добавил представитель компании.

Что такое «УГМК-агро» «УГМК-агро» создана в октябре 2001 г. для управления активами Уральской горно-металлургической компании в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В ее состав кроме тепличного комплекса также входит Верхнепышминский молочный завод, на котором выпускается молочная продукция под маркой «Здорово!». Также компания намерена вложить 290 млн руб. в производство сливочно-творожных сыров из козьего молока. Выручка «УГМК-агро» в 2015 г. составила 1,16 млрд руб. (+10% год к году), чистый убыток – 28,5 млн руб. против 13,1 млн руб. годом ранее, согласно «СПАРК-Интерфаксу».

«УГМК-агро» уже инвестировала около 300 млн руб. в запуск энергетического центра, который обеспечит дешевой электроэнергией вторую очередь хозяйства, сообщил Бондарев. Запуск нового комплекса позволит «УГМК-агро» увеличить производство овощей в 2,6 раза – с нынешних 5500 т до 14 500 т помидоров и огурцов, отметил Бондарев.

Кроме того, компания станет выращивать ежегодно 1280 т зелени – листовые салаты, рукколу, базилик, укроп, петрушку и др., уточнил ее представитель. При этом сервисная зона теплиц будет оборудована для измельчения зелени и производства салатных смесей в упаковке, добавил он. «Сейчас, к сожалению, нет свежей зелени нормального качества и ассортимента. Мы планируем составить конкуренцию «Белой даче», – объяснил выбор компании Бондарев. Прежде всего «УГМК-агро» намерена продавать свою продукцию в Свердловской области, где пока, по словам ее представителя, зеленые культуры никто не производит.

«Белая дача» Виктора Семенова – крупнейший производитель фасованных салатов и зелени: по собственным данным, ежегодно производит 22 000 т фасованных салатов и овощей на заводах в подмосковных Котельниках и в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Компания самостоятельно производит до 30% салатной продукции, остальное под ее руководством и контролем выращивают фермеры, напоминает ее представитель. В 2016 г. «Белая дача» увеличила вдвое до 7 га параметры строящегося тепличного комплекса в Кисловодске, запуск которого намечен на I квартал 2017 г.: здесь будут круглогодично выращиваться листовые салаты и томаты. В этом году в Ярославской области, где у «Белой дачи» есть 500 га земли рядом с озером Неро, создано новое предприятие, которое уже поставило 800 т салата айсберг, напомнил представитель «Белой дачи».

В 2015 г. российское производство зелени в теплицах увеличилось почти на четверть до 11 000 т, согласно данным Плодоовощного союза России, прогноз на этот год – 13 000 т. То есть «УГМК-агро» намерена выращивать около 10% всей российской тепличной зелени, подсчитал исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. По его мнению, конкурировать с «Белой дачей» компании будет сложно: «Белая дача» – прежде всего бренд, она приучала потребителей к своим пакетированным салатам в течение многих лет». К тому же «УГМК-агро» еще придется научиться работать с таким скоропортящимся товаром, как зелень, наладив сбыт, добавляет Глушков.

В условиях кризиса рынок достаточно насыщен, но он молодой и развивается, считает Семенов. «Белая дача» приветствует появление нового игрока – это означает, что мы движемся в нужном направлении», – заявил Семенов «Ведомостям».

15–20% составляет рентабельность тепличного бизнеса по выращиванию зелени, по данным Плодоовощного союза России.