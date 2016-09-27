Акции «Аэрофлота» обновили максимумы на Московской бирже

На закрытие торгов в понедельник акции «Аэрофлота» стоили на Московской бирже 117 руб. за штуку, капитализация крупнейшего авиаперевозчика достигла 129,9 млрд руб.

С момента выхода на биржу в 2000 г. максимально «Аэрофлот» стоил в январе 2008 г. (112 руб. за акцию), этот рекорд побит в прошлую пятницу – акции подорожали до 114 руб. после публикации операционных показателей за август и восемь месяцев. В понедельник рост продолжился.

Аналитики «ВТБ капитала» подтвердили свою рекомендацию по «Аэрофлоту» «покупать» и установили целевую цену бумаги в 150 руб. (предыдущая была 114 руб.).

Эффективное управление расходами позволило компании превзойти консенсус-прогноз EBITDA в первом полугодии на 57%: рост по МСФО год к году в 2,3 раза до 30 млрд руб., объясняет в отчете аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. Отчетность за три квартала, охватывающая весь высокий сезон (май – сентябрь), может запустить очередное ралли, продолжает она.

«Показатели группы «Аэрофлот» за август и восемь месяцев (количество пассажиров с учетом «дочек» выросло соответственно на 6,4 и 8,9% до 28,6 млн пассажиров) не превосходят результаты за июль и семь месяцев (рост соответственно на 5,4 и 9,4%), но рынок начинает понимать, что рост операционных показателей сопровождается улучшением финансовых, отчетность за первое полугодие была значительно лучше ожиданий», – говорит аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.

Обычно при наращивании доли на высококонкурентном рынке перевозок авиакомпания снижает доходность, но «Аэрофлот» два предыдущих года был убыточным (что создает эффект низкой базы), к тому же в этом году не несет значительных финансовых потерь из-за хеджирования договоров на покупку авиатоплива (срок действия большинства договоров закончился в 2015 г.), объясняет Юминов. Убытки компании от хеджирования в 2014–2015 гг. составили 25 млрд руб.

За 2013 г. «Аэрофлот» заплатил 2,77 млрд руб. дивидендов, в 2014–2015 гг. был убыточным. После двух лет без дивидендов компания может выплатить за 2016 г. 25% от чистой прибыли по МСФО. «С учетом хорошей ситуации с чистым долгом мы считаем возможным выплату $80 млн дивидендов за 2016 г., что обеспечит доходность акций в 4%», – пишет Сахнова. Чистая прибыль таким образом прогнозируется в $320 млн. Средняя дивидендная доходность российского рынка – 4–5%, для «Аэрофлота» 4% будет хорошим показателем, уверен Юминов.

Чистый долг «Аэрофлота» в первом полугодии сократился на 38% до 122 млрд руб., а его отношение к прогнозной EBITDA снизилось с 3,4 до 1,6, говорится в отчетности компании. Долговая нагрузка снизилась в связи с укреплением рубля и досрочным погашением кредитов, поясняет представитель «Аэрофлота», не уточняя, планируется ли дальнейшее снижение долга.