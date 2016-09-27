«Трансмашхолдинг» поставит Москве 300 трамваев

«Метровагонмаш» («дочка» «Трансмашхолдинга») выиграл конкурс «Мосгортранса» на поставку в 2017–2019 гг. 300 трехсекционных трамваев (по 100 шт. в год) с обязательством их обслуживания в течение 30 лет. Это следует из информации на сайте Единой электронной торговой площадки. «Трансмашхолдинг» будет реализовывать проект совместно с ПК «Транспортные системы», базовой площадкой станет Тверской вагоностроительный завод, сообщил холдинг.

За выполнение всех работ «Метровагонмаш» получит 56,18 млрд руб. (такой была стартовая цена конкурса). Это почти половина выручки всего холдинга. В конкурсе также участвовали «Штадлер Минск» (был готов выполнить контракт за 56,14 млрд руб.) и ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (за 56,18 млрд руб.). «Метровагонмаш» обошел конкурентов в том числе за счет большего опыта поставок и обслуживания электроподвижного состава, объясняется в материалах конкурса.

В 2014 г. «Трансмашхолдинг» заключил контракт с Московским метрополитеном на 768 вагонов и их обслуживание в течение 30 лет. Октябрьский электровагоноремонтный завод, подконтрольный группе, в 2015 г. выиграл конкурс на 20 составов электропоездов с асинхронным двигателем для красной линии метрополитена Санкт-Петербурга.

«Трансмашхолдинг» Машиностроительный холдинг

Акционеры – The Breakers Investments B.V. (100%, из которых 33,34% – у Alstom Holdings, остальное – под контролем Искандера Махмудова и Андрея Бокарева).

Выручка (МСФО, 2015 г.) – 98,45 млрд руб.

Прибыль – 327,2 млн руб.

В парке «Мосгортранса» около 850 трамваев, указано на сайте предприятия. В ближайшие пять лет в столице будет заменено около 40% трамваев, говорил весной 2016 г. вице-мэр, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Извещение от 3 августа предполагало, что «Мосгортранс» за три года купит150 трамваев, стоимость контракта – 28,1 млрд руб. На следующий день было размещено извещение уже на 300 трамваев, а предыдущее стало недействительным. Этот конкурс – самый крупный в России за последние 10 лет, говорил заместитель гендиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода Владимир Усов. Максимальную цену одного вагона по московскому контракту – 95 млн руб. – он назвал рыночной.

Выигранный контракт Москвы увеличит загрузку мощностей Тверского вагоностроительного завода, которая сейчас составляет менее 50%, и обеспечит мультипликативный эффект для предприятий группы, говорит представитель «Трансмашхолдинга». В 2015 г. операционная прибыль холдинга почти сравнялась с затратами на обслуживание долга, поэтому от загруженности предприятий напрямую зависит способность компании платить по кредитам, замечает начальник аналитического управления TKC Partners Андрей Третельников. Новый контракт с Москвой позволит «Трансмашхолдингу», основной заказчик которого сейчас – РЖД, диверсифицировать выручку, добавляет эксперт. Об этом говорит и представитель «Трансмашхолдинга». Но контракты жизненного цикла в условиях нестабильности валютных курсов и процентных ставок очень рискованны для производителя, предупреждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Валютный риск минимален – локализация трамваев будет составлять более 80%, отвечает представитель «Трансмашхолдинга».