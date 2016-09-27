Совладелец девелопера Sezar Group строит аптечную сеть

Совладелец девелоперской компании Sezar Group Руслан Семенов начала развивать аптечную сеть «Мосаптека», пишет отраслевое издание Vademecum в рейтинге «Топ-200 аптечных сетей России». Это подтверждают данные ЕГРЮЛ: Семенову принадлежит 30% в ООО «Сезар групп» и 100% в ООО «Источник здоровья», управляющем сетью «Мосаптека» согласно сайту сети. Представитель «Мосаптеки» комментировать состав учредителей отказался.

Sezar Group – застройщик, работающий с 2003 г. Среди его проектов – жилые комплексы «Николин парк» и «Рассказово» в новой Москве, сообщается на сайте компании. На сайте Sezar Group есть прямая ссылка на сайт «Мосаптеки».

По словам представителя «Мосаптеки», сеть начала развиваться в апреле 2015 г. и сейчас в нее входит 47 аптек средней площадью 50 кв. м как в низком ценовом сегменте, так и премиальные. Выручка за январь – июнь 2016 г. составила 239 млн руб., говорит он. Это позволило компании попасть на 177-е место рейтинга Vademecum. В планах – довести количество аптек в 2017 г. до 170 в Москве и области, в 2018 г. не исключено развитие в регионах, уточняет представитель аптечной сети. Раскрыть планируемые инвестиции он отказался.

Аптеки открываются в арендованных помещениях, но предполагается и покупать недвижимость, рассказал представитель «Мосаптеки», не уточнив, сколько именно помещений под аптеки может быть приобретено. Открыть аптеку на арендованной площади стоит 1,5–2 млн руб., говорит гендиректор IMS Health в России Николай Демидов. Получается, компания может вложить в открытие точек до 246 млн руб. до конца 2017 г. Если сеть «Мосаптека» будет насчитывать 170 точек до конца 2017 г., она может занять 5-е место на московском розничном рынке лекарств, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Семенов не первый девелопер, заинтересовавшийся аптеками. В августе 2016 г. структура совладельца Capital Group Павла Тё – «Миттен» приобрела 100% «Столичных аптек» у правительства Москвы. 180 аптек и пять складов обошлись ему в 5,67 млрд руб., сообщал департамент по конкурентной политике города. «Столичные аптеки» были личной инвестицией Тё, он не планирует менять их профиль, говорил «Ведомостям» человек, близкий к бизнесмену.

Многие инвесторы из других отраслей бизнеса устремились в фармрозницу, подтверждает Шуляк. Девелоперам это сделать особенно просто: легче найти площади, считает он. Но благополучие фармрынка на фоне всей торговли и других отраслей может быть только кажущимся, предупреждает он. По данным DSM, в первом полугодии 2016 г. продажи в аптеках сократились на 3,8% в рублях и на 8,2% в упаковках. Во II квартале рынок рос на 3,3%, но во многом благодаря инфляции, следует из сообщения DSM.