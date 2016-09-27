Премии топ-менеджеров продавца лекарств снизились вместе с прибылью

Вознаграждение ключевых менеджеров группы «Катрен» сократилось более чем в 4 раза: с 451,1 млн руб. в первой половине 2015 г. до 104,4 млн руб. за тот же период 2016 г., говорится в отчетности компании. Имена не называются, но сообщается, что в совокупности этим менеджерам принадлежит 77% акций «Катрена». Основные владельцы компании из числа топ-менеджеров – гендиректор дистрибутора «Катрен» Леонид Конобеев (52,77%) и гендиректор группы Владимир Спиридонов (24,04%). В списке аффилированных лиц есть информация еще о четверых, владеющих в общей сложности 0,19% акций (данные на 30 июня 2016 г.). В сумме получается как раз 77%.

Оклад у топ-менеджеров маленький, основная часть заработка – переменная, зависящая от чистой прибыли: сократилась прибыль – сократилось и вознаграждение, объясняет Конобеев. Чистая прибыль «Катрена» в первой половине 2016 г. уменьшилась вшестеро – с 4,4 млрд руб. годом ранее до 727,5 млн руб. Как именно соотносятся фиксированная и переменная части вознаграждения, Конобеев не уточнил.

«Катрен» и его активы В состав группы «Катрен» входят одноименный дистрибутор, сеть аптек «Мелодия здоровья», а также дистрибуторы на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

«По-хорошему топ-менеджер вообще не должен работать за базовую зарплату. Большая часть вознаграждения должна приходиться именно на переменную составляющую», – считает партнер EY Геладжо Дикко. В России, по его словам, на оклад приходится в среднем около трети вознаграждения, по столько же – на переменную краткосрочную и долгосрочную составляющие. Когда акционеры компании участвуют в управлении, то нормально, когда они получают вознаграждение наравне со всеми и оно зависит от результатов, добавляет Дикко.

У ключевых сотрудников группы «Протек», владеющей, как и «Катрен», дистрибуторским бизнесом и сетью аптек, полугодовое вознаграждение, напротив, выросло – с 230,3 млн до 321,69 млн руб. (всего таких сотрудников у «Протека» 41). В первом полугодии ключевые сотрудники получают вознаграждение по итогам прошедшего года, в данном случае – 2015-го, а финансовые показатели в прошлом году были хорошие, объясняет представитель компании. Выручка в 2015 г. увеличилась на 24,4% до 195,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – на 104,8% до 9,6 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 88,9% до 9,83 млрд руб., говорится в презентации «Протека» для инвесторов. А вот в первой половине 2016 г. ситуация ухудшилась: выручка хотя и прибавила 30,8% (до 110,18 млрд руб.), но чистая прибыль и EBITDA уменьшились – на 48,3 и 21,1% соответственно, следует из материалов компании.

В деньгах российский фармацевтический рынок сократился в первом полугодии на 4,2% к уровню годовой давности до 621 млрд руб., а в упаковках (без учета парафармацевтики) – на 9% до 2,37 млрд шт., приводит «Протек» данные DSM Group. Покупательная способность населения снижается, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Представитель «Р-фарма» от комментариев отказался, представители дистрибуторов БСС и «СИА интернейшнл», а также «Аптечной сети 36,6» не ответили на запросы «Ведомостей».