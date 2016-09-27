РЖД прогнозирует в 2017 году убыток в 142,4 млрд рублей

Российские железные дороги» могут закончить 2017 г. с убытком в 142,4 млрд руб. – таков прогноз самой РЖД, компания сделала его для межведомственной рабочей группы, вчера ее заседание провел зампред правительства Аркадий Дворкович. В самой РЖД в качестве комментариев сообщили, что компания в 2017 г. продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.

Человек, знакомый с расчетами РЖД, объясняет: «Эти 142 млрд – так называемый нулевой вариант финансового плана, рамочный показатель. В нем учтены все возможные риски будущего года, в том числе падение экономики, ухудшение ситуации на мировых рынках, отсутствие роста погрузки и проч. Такой предельный стрессовый сценарий формируется ежегодно».

Представитель Минэкономразвития уверяет, что РЖД не грозит убыток даже без индексации тарифов. А федеральный чиновник знает, что цифра актуальна. Представительница Дворковича отказалась от комментариев.

Гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин считает, что такой убыток может сформироваться из-за того, что расходы вырастут – в основном из-за закупок, где цены не зависят от РЖД, а доходы не будут индексированы.

В 2017 г. РЖД прогнозирует продолжение негативных тенденций в перевозках: низкодоходных грузов (уголь, нерудные материалы) будет больше, пробег порожних вагонов увеличится. Доход РЖД в 2017 г. составит 1,24 трлн руб., на 0,2% выше прогноза 2016 г., если тариф вырастет на 4,5% (прогноз индексации), а грузооборот – на 13,8 млрд тонно-километров, или на 0,5%.

Прибыль была В 2015 г. чистая прибыль РЖД составила 318 млн руб. против 44 млрд убытка в 2014 г. Выручка увеличилась до 1,5 трлн, или на 7,8%. Чистая прибыль в первом полугодии 2016 г. – 28, 6 млрд, или на 56% больше, чем в первом полугодии 2014 г., выручка – 771,5 млрд руб., или на 4% больше.

Но этого мало для безубыточности. РЖД может получить прибыль в 10 млрд в 2017 г., если ей удастся оптимизировать расходы на 50,3 млрд и получить 17,6 млрд в виде дивидендов от «дочек», прибыли от перевозок на МКЖД и проч. Еще 40 млрд руб. РЖД надеется получить, если будет продлено действие экспортной надбавки к тарифам. Надбавка в 13,4% сроком до января 2017 г. введена из-за девальвации рубля в 2014 г., но с тех пор отменена для энергетических углей и металлургической продукции.

Если экспортная надбавка будет отменена, РЖД предлагает дополнительно индексировать тарифы в 2017 г.: на контейнерные перевозки и перевозки в полувагонах грузов 1-го и 2-го класса – на 4,2%, для грузов 3-го класса – на 2,2%, для порожнего пробега – на 2,75%. Если и такая мера не будет принята, РЖД предлагает индексировать тариф за порожний пробег на 10%. (Сейчас убыток РЖД от перевозки порожних вагонов – 63,5 млрд руб. в год.) Еще 40 млрд руб. принесет изменение в тарификации нефтяных грузов.

Если указанная точечная индексация тарифов вступит в силу, тарифная нагрузка на производителей щебня увеличится максимум на 10,3 руб. на тонне, на угольщиков – на 21,4 руб., а на производителей черных металлов – на 52,1 руб., говорится в материалах РЖД к совещанию у Дворковича. Транспортная составляющая в цене грузов также изменится незначительно: для щебня – на 0,9 процентного пункта до 33,8%, для энергетического угля – на 0,6 п. п. до 19,3%, для металлов – на 0,1% п. п. до 5,2%, сказано в презентации.

Никакой объективности в дополнительной индексации тарифов нет, уверен Иванкин: прежде чем решать, как управлять затратами и определять индексацию (выше инфляции, ниже инфляции, учет инвестиций в тарифе), надо разобраться с объективностью формирования затрат и только после этого делать выводы.

В 2016 г. ярко проявились структурные изменения в грузовой базе – у РЖД стало больше дешевых грузов и меньше дорогих, а еще компания предоставляла скидки на некоторые грузы в зависимости от расстояния – и они привели к снижению эффективной доходной ставки с 7,5 до 2,8%, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. То же самое продолжится и в 2017 г., полагает он, что действительно может привести к формированию у РЖД значительных убытков. Бурмистрову, однако, представляется завышенным по меньшей мере в полтора раза прогнозируемый РЖД на 2017 г. убыток в размере 142,4 млрд руб. Обнародование такого пугающего числа имеет целью сформировать у правительства более благоприятное отношение к предложению РЖД продлить действие экспортных надбавок и внести изменения в тарификацию нефтяных грузов, продолжает Бурмистров.

Один из участников совещания у Дворковича сообщил, что вице-премьер против предложений РЖД, другой передал мнение Дворковича, что тарифы должны быть справедливыми.