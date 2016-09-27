Pfizer отказалась от планов разделить бизнес

Это позволит ей остаться в числе крупнейших производителей лекарств в мире

Фармацевтическая компания Pfizer объявила, что не будет делить свой бизнес на два обособленных подразделения. По планам одно из них должно было заниматься новыми препаратами, второе — более ранними разработками, уже лишившимися патентной защиты.

Отказ от планов разделения означает, что Pfizer останется одной из крупнейших компаний в отрасли. По прогнозам, ее выручка в этом году может составить как минимум $51 млрд за счет расширения ассортимента лекарств от рака, вакцин и производства копий дорогих крупномолекулярных препаратов.

На подготовку к возможному разделению Pfizer потратила не меньше $600 млн, сообщила представитель компании. Генеральный директор Pfizer Иэн Рид объяснил, что единая компания - на данный момент оптимальная структура для корпорации, но она сохранит за собой право выбрать разделение бизнеса на будущее, если в какой-то момент ситуация существенно изменится.

На дневных торгах в понедельник акции Pfizer подешевели на 1,7%.

Рид готовил разделение Pfizer несколько лет, видя в нем способ упростить сложную структуру корпорации и вознаградить акционеров дополнительными выгодами от разделения одной акции на две. На пути к этой цели Pfizer избавилась от своего бизнеса по производству ветеринарных препаратов и создала две внутренние организационные структуры.

Многие в инвестивицонном сообществе считают, что сомнения в целесообразности разделения компании появились в прошлом году, когда Pfizer решила купить Allergan за $150 млрд. Однако Pfizer отказалась от этого слияния, после того как власти США решили бороться с такими сделками, увидев в них способ уклонения от налогов.

В настоящий момент акции инновационных фармкомпаний дорожают на фоне появления новых препаратов, а котировки производителей дженериков и специализированных препаратов падают из-за сомнений инвесторов в способности этих компаний продолжать рост. В таких условиях выделение бизнеса по производству и продаже препаратов, утративших патентную защиту, может не обеспечить ожидаемой доходности, а компания-разработчик новых препаратов лишится средств, вырученных от продажи более старых.

По оценкам Citi Research, именно из этих средств финансируются новые источники роста корпорации - разработка новых препаратов Pfizer и сделки, такие как покупка за $14 млрд компании Medivation, производящей лекарства от рака.

В заявлении Pfizer говорится, что предполагаемый разрыв между рыночной капитализацией компании и оценкой стоимости ее подразделений с течением времени сократился. «Мы считаем, что, создав два независимых подразделения внутри Pfizer, мы уже получили преимущества: улучшилась концентрация, повысилась прозрачность и оперативность. При этом мы сохранили команду, эффективность и финансовую гибкость единой компании», - добавил Рид.

В прошлом году Pfizer выручила $26,8 млрд от реализации новых патентованных препаратов, таких как вакцина от пневмококка «Превенар», средство от рака груди «Ибранс» и др. Выручка подразделения, продающего более старые препараты, в том же году составила $22,1 млрд. Основной доход принесли средства, уже лишившиеся патентной защиты — например, средство для понижения уровня холестерина «Липитор» и препарат для облегчения симптомов климакса «Премарин».

Перевела Надежда Беличенко