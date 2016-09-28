«Русская платина» ищет деньги в Сбербанке

«Русская платина» не закончила переговоры с ВЭБом о привлечении $1,3–1,5 млрд на развитие Черногорской горнорудной компании и освоение южной части месторождения «Норильск-1». Компания начала переговоры о кредите со Сбербанком, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам процесса. Один из них уточняет, что компания Бажаева намерена привлечь более $1 млрд.

Представители «Русской платины» и Сбербанка от комментариев отказались. Представитель ВЭБа заверил, что «переговорный процесс [с «Русской платиной»] продолжается», отказавшись от дополнительных комментариев. Бажаев в июле рассчитывал, что ВЭБ привлечет для «Русской платины» $1,3–1,5 млрд на китайском рынке, передавал «Интерфакс».

Споры с главным «Русская платина» отложила запуск Черногорского месторождения из-за того, что в течение 2013 г. не могла получить земельный участок для строительства автодороги к месторождению от Норильска, говорил представитель компании. Она тогда жаловалась в ФАС на администрацию Норильска и «Норильский никель».

«Русская платина» еще не решила, развивать эти проекты одновременно или по очереди, – от этого зависит сумма, которую нужно привлечь, говорит один из собеседников «Ведомостей». Одновременная разработка предусматривает добычу с 2017 г. на Черногорском месторождении 9 млн т руды, а с 2019 г. – добычу 3 млн т богатой руды «Норильск-1». Постепенный запуск предполагает, что отработка «Норильск-1» начнется с 2023 г. Планировалось, что оба месторождения будут давать в год 7000–9000 т никеля, 13 000–16 000 т меди, 192 900 унций платины, 385 800–417 950 унций палладия и 16 075 унций золота. Помочь с финансированием в 2013 г. был готов Газпромбанк – он одобрил «Русской платине» кредитную линию на $840 млн для освоения Черногорского месторождения. Но выбирать деньги компания не стала, так как включила в проект отработку южной части «Норильск-1», рассказал источник, знакомый с топ-менеджментом «Русской платины».

Добыча на Черногорском месторождении должна была начаться в 2015 г., но срок пришлось сдвинуть на 2017 г. (см. врез). Срок начала добычи на «Норильск-1» – 2023 год. Вероятно, теперь из-за задержек с финансированием компании придется просить Роснедра согласовать еще один перенос, предполагает источник. Обращалась ли компания с таким предложением, представитель Минприроды не говорит.

Платина используется преимущественно в катализаторах для легковых дизельных двигателей и после скандала с Volkswagen этот рынок стагнирует, говорит аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. Перспективы рынка палладия более радужны, отмечает эксперт: из-за ужесточения экологического законодательства в Китае потребление палладия (используется для катализаторов в бензиновых двигателях) может вырасти. Слабый рубль поддерживает себестоимость производства на российских проектах, а цены на металлы платиновой группы растут – все это может повысить шанс «Русской платины» на получение кредита, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.