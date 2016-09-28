Teva будет производить препарат против склероза в России

Израильская Teva локализует в России выпуск препарата против склероза, после того как гостендер выиграл российский «Ф-синтез» с аналогом лекарства

Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: Teva сделает инъекцию в России

Израильский фармпроизводитель Teva локализует производство на мощностях российского «Нанолека», портфельной компании «Роснано». Договор об этом компании заключили 27 сентября, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний.

Teva будет делать инъекционные препараты на биотехнологическом производстве завода «Нанолек» в Кировской области, говорит представитель Teva. В производство «Нанолек» уже вложил 6 млрд руб., добавляет его представитель. Teva инвестирует только в трансферт технологий, подтверждает представитель израильской компании, раскрыть сумму инвестиций он отказался.

Teva занимает 5-е место среди крупнейших фармпроизводителей на российском рынке с долей 2,8% по итогам 2015 г., по данным DSM Group. Продажи компании в России в 2015 г. выросли на 3% до 29,1 млрд руб. В 2014 г. Teva открыла собственный завод в Ярославской области, где выпускает таблетки.

«Нанолек» основан в 2011 г. при поддержке «Роснано»: госкорпорация имеет в компании долю в 33%, еще 67% – у президента компании «Нанолек» Владимира Христенко и гендиректора Михаила Некрасова, говорит представитель фармпроизводителя; точные доли руководителей он раскрыть отказался.

Производственная мощность биотехнологического комплекса «Нанолек», в котором разместит производство Teva, – до 42 млн шприцев в год, сообщили представители компаний.

Конкурент по склерозу «Ф-синтез» – крупнейший по продажам поставщик лекарств из списка «Семь нозологий», по данным DSM. Компания поставила лекарства на 7,5 млрд руб. по этой программе в 2015 г., свидетельствуют данные агентства.

Сначала Teva локализует производство глатирамера ацетата – оригинального препарата копаксон для лечения рассеянного склероза. Первые отгрузки запланированы на второе полугодие 2017 г., выход на полный цикл производства ожидается в IV квартале 2018 г., говорит представитель Teva.

Это лекарство закупает Минздрав по программе «Семь нозологий» (в нее входят самые дорогие лекарства). На закупки копаксона Минздрав потратил 5,2 млрд руб. в 2015 г., препарат занял 3-е место по продажам в рублях в госзакупках, по данным DSM.

Аналог глатирамера ацетата в апреле 2016 г. удалось вывести на рынок российскому производителю «Ф-синтез», после того как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала Минздраву на замедление процедуры регистрации. Оно не позволяло российской компании участвовать в госзакупках, сочла ФАС. В мае 2016 г. «Ф-синтез» выиграл конкурс Минздрава: согласно заявлению ФАС экономия составила 30%. Связано ли решение Teva о локализации с появлением конкурента на российском рынке, представитель компании не ответил. Представители «Ф-синтеза», Минздрава и ФАС не смогли оперативно ответить на запрос «Ведомостей».

Обычно локальный производитель дженерика в таких случаях с каждым годом забирает все большую долю рынка, говорит гендиректор IMS Health в России Николай Демидов. Этот шаг позволит Teva как минимум затянуть этот процесс, особенно если цена локализованного препарата окажется ниже, чем у «Ф-синтеза», считает он.