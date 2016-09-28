Укрепление рубля снизило до нуля прибыльность экспортеров зерна

Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: Зерно не едет на экспорт

Во вторник на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым президент Владимир Путин отметил, что не стоит выбрасывать на рынок дополнительные объемы зерна, поскольку цены в мире на зерно несколько снизились. Главное – обеспечить внутренний рынок зерном для производства кормов и для обеспечения хлебом населения, пояснил Путин.

В этом году ожидается рекордный урожай зерновых в России – 113–116 млн т, по данным российского Минсельхоза. Также ожидается рекордный экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2016/17 г. – 40 млн т. Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы на мировом рынке, обогнав даже суммарный экспорт стран Евросоюза, сообщал в августовском обзоре минсельхоз США. По его данным, Россия может экспортировать рекордные 30 млн т пшеницы.

Но пока экспорт идет без рекордов, по данным аналитиков и российского Минсельхоза. По данным Минсельхоза, за июль и август экспортировано 5,4 млн т зерна, что на 7% ниже, чем годом ранее за аналогичный период.

По прогнозу аналитического центра «Совэкон», за июль – сентябрь будет экспортировано 9 млн т пшеницы, на 10% меньше, чем годом ранее, когда урожай был на 10 млн т меньше. Это связано с тем, что мировые цены держались на низком уровне, а внутрироссийские – росли.

Также в сентябре Россия экспортировала меньше пшеницы из-за ограничения Египтом содержания спорыньи в пшенице – до нуля. Но на прошлой неделе Египет требования отменил, что позволит увеличить экспорт в октябре, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Кроме того, производители с начала сезона придерживали зерно в ожидании повышения закупочных цен на рынке и ослабления рубля, приводит Сизов еще одну причину снижения экспорта.

Внутреннее предложение на экспорт по-прежнему низкое – производители придерживают зерно, говорит заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Спрос со стороны экспортеров падает, так как им, в свою очередь, неинтересно работать с такой рентабельностью – максимум $1–3 с 1 т, поясняет он (см. также график). Трейдеры зарабатывают несколько долларов на 1 т, подтверждает Сизов.

Кроме того, государственные закупочные интервенции очень активно идут в Центральной России и влияют на рынок: производители не хотят снижать цены, поскольку ориентируются на цены, предлагаемые государством, а они выше. Средневзвешенная цена на пшеницу 3-го класса во время закупочных интервенций с 19 по 27 сентября была 10 525 руб. за 1 т, на пшеницу 4-го класса – 9973,5 руб. за 1 т, по данным сайта Национальной товарной биржи. Экспортеры оказываются в невыгодной ситуации, констатирует Павенский: при относительно высокой внутренней цене мировая цена низкая.

Цены и правда низкие, говорит «Ведомостям» крупный экспортер. Экспортеры стремятся заработать хотя бы $1 с 1 т, подтверждает он выводы аналитиков. Объем закупок экспортеров стал меньше, констатирует он. «Если тенденция будет такой же, то урожай останется в России и сгниет», – сетует он.

После открытия египетского рынка внутренние цены стали расти – с 8500 до 9300 руб. за 1 т, говорит председатель краснодарского кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. Кооператив сразу подписал контракт с экспортером, поскольку по такой цене продавать выгодно, добавил он.