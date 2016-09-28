Агропром
Статья опубликована в № 4170 от 28.09.2016 под заголовком: Зерно не едет на экспорт

Укрепление рубля снизило до нуля прибыльность экспортеров зерна

Производителям стало сложнее продать на экспорт рекордный урожай
Укрепление рубля почти обнулило доходы экспортеров зерна
Укрепление рубля почти обнулило доходы экспортеров зерна
Д. Абрамов / Ведомости

Во вторник на встрече с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым президент Владимир Путин отметил, что не стоит выбрасывать на рынок дополнительные объемы зерна, поскольку цены в мире на зерно несколько снизились. Главное – обеспечить внутренний рынок зерном для производства кормов и для обеспечения хлебом населения, пояснил Путин.

В этом году ожидается рекордный урожай зерновых в России – 113–116 млн т, по данным российского Минсельхоза. Также ожидается рекордный экспорт в сельскохозяйственном сезоне 2016/17 г. – 40 млн т. Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы на мировом рынке, обогнав даже суммарный экспорт стран Евросоюза, сообщал в августовском обзоре минсельхоз США. По его данным, Россия может экспортировать рекордные 30 млн т пшеницы.

Но пока экспорт идет без рекордов, по данным аналитиков и российского Минсельхоза. По данным Минсельхоза, за июль и август экспортировано 5,4 млн т зерна, что на 7% ниже, чем годом ранее за аналогичный период.

По прогнозу аналитического центра «Совэкон», за июль – сентябрь будет экспортировано 9 млн т пшеницы, на 10% меньше, чем годом ранее, когда урожай был на 10 млн т меньше. Это связано с тем, что мировые цены держались на низком уровне, а внутрироссийские – росли.

Также в сентябре Россия экспортировала меньше пшеницы из-за ограничения Египтом содержания спорыньи в пшенице – до нуля. Но на прошлой неделе Египет требования отменил, что позволит увеличить экспорт в октябре, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Кроме того, производители с начала сезона придерживали зерно в ожидании повышения закупочных цен на рынке и ослабления рубля, приводит Сизов еще одну причину снижения экспорта.

Внутреннее предложение на экспорт по-прежнему низкое – производители придерживают зерно, говорит заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Спрос со стороны экспортеров падает, так как им, в свою очередь, неинтересно работать с такой рентабельностью – максимум $1–3 с 1 т, поясняет он (см. также график). Трейдеры зарабатывают несколько долларов на 1 т, подтверждает Сизов.

Кроме того, государственные закупочные интервенции очень активно идут в Центральной России и влияют на рынок: производители не хотят снижать цены, поскольку ориентируются на цены, предлагаемые государством, а они выше. Средневзвешенная цена на пшеницу 3-го класса во время закупочных интервенций с 19 по 27 сентября была 10 525 руб. за 1 т, на пшеницу 4-го класса – 9973,5 руб. за 1 т, по данным сайта Национальной товарной биржи. Экспортеры оказываются в невыгодной ситуации, констатирует Павенский: при относительно высокой внутренней цене мировая цена низкая.

Цены и правда низкие, говорит «Ведомостям» крупный экспортер. Экспортеры стремятся заработать хотя бы $1 с 1 т, подтверждает он выводы аналитиков. Объем закупок экспортеров стал меньше, констатирует он. «Если тенденция будет такой же, то урожай останется в России и сгниет», – сетует он.

После открытия египетского рынка внутренние цены стали расти – с 8500 до 9300 руб. за 1 т, говорит председатель краснодарского кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. Кооператив сразу подписал контракт с экспортером, поскольку по такой цене продавать выгодно, добавил он.

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