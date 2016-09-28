S7 Group Филевых займется запуском ракет

Вчера, 27 сентября, подписан контракт между S7 Group и группой Sea Launch, сообщили S7 и госкорпорация «Роскосмос». S7 покупает у Sea Launch активы плавучего космодрома «Морской старт» – корабль Sea Launch Commander и платформу в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

ЗАО «Группа компаний С 7» (бренд S7) – крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в России, владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус», принадлежит супругам Владиславу и Наталье Филевым. Швейцарская Sea Launch была создана в 1995 г. для организации космических запусков. Изначально ее крупнейшим акционером был Boeing с долей 40%, у «Энергии» (входит в «Роскосмос») было 25%, у норвежской судостроительной компании Aker Kvaerner – 20%, у украинских ПО «Южмаш» и КБ «Южное» – 10 и 5%. В 2009 г. компания обанкротилась, запуски прекратились в 2014 г. Всего за время существования проекта было осуществлено 36 запусков, из которых 32 – успешные. После реструктуризации при банкротстве доля «Энергии» увеличилась до 95%, у Boeing осталось 3%, у норвежской Aker Solutions – 2%. На конец 2014 г. (более поздних данных нет) Sea Launch AG через цепочку юрлиц на 99,5% принадлежит «Энергии» (данные швейцарского и люксембургского реестров).

«Проект довольно сложный, но у S7 Group новые подходы к организации бизнеса, и я уверен, что у них при нашей поддержке получится сделать проект успешным», – приводятся в релизах слова гендиректора «Энергии» Владимира Солнцева.

Деньги есть 102 млрд руб. в 2015 г. составила суммарная выручка по РСБУ ГК «С 7», авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус». Суммарная чистая прибыль – 1,9 млрд руб. (около $30 млн), консолидированные показатели группа не раскрывает

Закрытие сделки планируется через шесть месяцев – после получения одобрения властями США и подписания ряда договоров. «Вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки – ориентировочно в конце 2018 г. Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет», – приводятся в релизе слова Филева.

Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с условиями сделки, сообщил, что ее размер – около $100 млн. ТАСС со ссылкой на Филева передал, что S7 инвестирует в «Морской старт» свыше $150 млн.

Это меньше, чем задолженность других участников проекта перед Boeing, который погашал долги Sea Launch. «Энергия» должна американской компании $320 млн, украинские «Южмаш» и КБ «Южное» – $190 млн. Boeing взыскал эти суммы с партнеров в суде Центрального округа Калифорнии и добился ареста активов компании и запрета на все сделки с ними. К моменту публикации пресс-служба Boeing на запрос «Ведомостей» не ответила.

Филев сказал Bloomberg, что проекту могут потребоваться дополнительные инвестиции на создание новой ракеты, если Украина не возобновит поставки. Разработчиком ракетоносителя «Зенит-3SL» для «Морского старта» является украинское КБ «Южное», строились они из украинских и российских комплектующих, в 2014 г. Украина прекратила поставки. Человек, близкий к «Энергии», говорит, что другая ракета потребовала бы очень дорогостоящей перестройки самой платформы и новый инвестор все-таки рассчитывает на украинский носитель.

«Приобретение космодрома – это входной билет для нас в космическую индустрию. Космическая инфраструктура развивается очень стремительно. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы», – цитирует пресс-служба S7 Филева. S7 также подписала соглашение о сотрудничестве с РКК «Энергия»: компании будут вести совместную работу по возобновлению эксплуатации комплекса «Морской старт», при этом РКК «Энергия» будет оказывать S7 Group всю необходимую инженерную поддержку и содействие в организации пусков, а также в работах по системной интеграции, сообщает S7.

«Это уникальный проект, озвученные инвестиции намного уступают стоимости постройки аналогичного. Интерес в мире к частным запускам растет, это высокодоходная, но рисковая отрасль из-за возможных аварий при запусках», – сказал аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. На этом рынке много конкурентов, найти клиентов для четырех запусков в год будет непросто, говорит начальник аналитического управления TKC Partners Андрей Третельников.

По данным портала aboutspacejornal, запуск носителя «Зенит-3SL» стоит для клиента $35–50 млн, запустить ракету Falcon 9 от SpaceX Илона Маска стоит $61,2 млн (их грузоподъемность примерно одинакова).