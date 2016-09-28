«Благосостояние» может продать долю в «Трансконтейнере»

Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» увеличил долю в «Трансконтейнере» почти до 25% и собирается продать ее РФПИ и консорциуму иностранных инвесторов

«Благосостояние» обсуждает с РФПИ продажу пакета акций «Трансконтейнера», рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с топ-менеджерами НПФ, «Трансконтейнера» и РЖД (контролирует обоих). Представитель РФПИ комментировать это не стал. Человек, близкий к одной из сторон переговоров, отмечает, что вместе с РФПИ в сделке могут участвовать арабские фонды и оператор DP World (Дубай). Тандем РФПИ – DP World уже участвует в одной сделке – готовится приобрести 49% в контейнерном терминале НУТЭП (DeloPorts Сергея Шишкарева) в Новороссийске.

Представители РЖД и Fesco (у нее 24% «Трансконтейнера») не стали комментировать переговоры о продаже пакета «Благосостояния». Долю Fesco может выкупить РЖД, рассказывали люди, близкие к монополии и «Трансконтейнеру». Владелец основного акционера Fesco – группы «Сумма» Зиявудин Магомедов говорил, что хотел бы, напротив, выкупить контрольный пакет в «Трансконтейнере».

«Трансконтейнер» – крупнейший в России контейнерный оператор, владеет и управляет более чем 64 000 крупнотоннажных контейнеров, 24 500 вагонами-платформами для их перевозки, имеет сеть терминалов в России и Словакии, также ему принадлежит 50% акций казахстанского «Кедентранссервиса». На Московской бирже во вторник 24% «Трансконтейнера» стоили 11,9 млрд руб. Справедливая цена пакета – не менее 10 млрд руб., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. А с учетом роста финансовых показателей компании на фоне восстановления рынка контейнерных перевозок он видит потенциал повышения стоимости пакета к концу 2016 г. до 12 млрд руб.

«Трансконтейнер» Контейнерный оператор

Акционеры – Объединенная транспортно-логистическая компания (50% плюс 2 акции), Fesco (24,12%), НПФ «Благосостояние» (24%).

Капитализация – 46,9 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 23,5 млрд руб.,

Чистая прибыль – 1,4 млрд руб.

«Благосостояние» не испытывает финансовых трудностей, а «Трансконтейнер» – хороший актив, поэтому фонд продаст этот пакет, только если покупатель предложит цену выше той, что заплатил НПФ, собирая пакет «Трансконтейнера», считает директор группы рейтингов финансовых институтов Юрий Ногин.

Структуры «Благосостояния» в апреле купили 9,25% акций контейнерного оператора у ЕБРР. Эта сделка увеличила долю фонда до 20,56%, позднее его представитель рассказал, что доля структур «Благосостояния» в операторе превысила 24%. Во сколько «Благосостоянию» обошелся этот пакет, не ясно. Известна лишь сумма сделки с ЕБРР – 2,75 млрд руб. С тех пор на бирже эти акции подорожали уже на 60%, указывает старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов, добавляя, что продажа даже по текущим ценам принесет «Благосостоянию» существенный доход.

Акционеры компании в сентябре утвердили решение о выплате 4,83 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2016 г. из нераспределенной прибыли прошлых лет. На долю «Благосостояния» придется 614,9 млн руб.

Вхождение РФПИ в составе консорциума иностранных инвесторов в капитал компании позволит повысить качество корпоративного управления и сформировать для крупнейших акционеров (РЖД и Fesco) возможности для поэтапного сокращения пакетов акций через механизм приоритетной продажи РФПИ и заинтересованным иностранным инвесторам, подчеркивает Бурмистров. Ключевым фактором роста железнодорожных контейнерных перевозок в 2016 г. стало развитие контейнерного экспорта в условиях девальвации рубля, усиления конкуренции и снижения ставок экспортными контейнерными терминалами, а также роста ставок и сокращения предложения на рынке автомобильных перевозок после запуска системы «Платон».