Андрей Мельниченко даст «Еврохиму» бесплатный вечный кредит на $1 млрд

«Еврохим» достиг соглашения с акционером – принадлежащей Андрею Мельниченко AIM Capital SE (владеет 90% акций российской МХК «Еврохим») о получении «вечного займа» на сумму до $1 млрд, следует из материалов «Еврохима» к размещению евробондов на $750 млн. Заем будет использоваться для снижения ковенантного долга, но скорее всего не будет использован полностью, приводит «Интерфакс» слова топ-менеджеров «Еврохима», сказанные на встрече с аналитиками. Представитель «Еврохима» на запрос не ответил.

По сути, «вечный заем» – это допэмиссия, только без выпуска акций, объясняет аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов, участвовавший во встрече с топ-менеджерами «Еврохима». По словам Юминова, такую форму кредитования акционеры выбрали из-за особенностей законодательства Швейцарии. Головная компания «Еврохима» – EuroChem Group AG, как и акционер, зарегистрирована в кантоне Цуг. При проведении допэмиссии ей пришлось заплатить налог – 1% от привлеченной суммы. А беспроцентный бессрочный заем «Еврохим» сможет вернуть в любое комфортное для себя время. Компания начнет выбирать акционерный заем, если отношение чистого долга к EBITDA без учета проектного финансирования превысит 3, говорит Юминов.

Редкие дивиденды По итогам 2015 г. «Еврохим» заплатил $400 млн дивидендов (на долю Мельниченко пришлось $360 млн). До этого последний раз компания платила за 2010 г. – 5,8 млрд руб. ($176 млн по среднему курсу).

По итогам первого полугодия 2016 г. долговая нагрузка «Еврохима» составила 2,4 EBITDA (долг – $3,7 млрд). Согласно презентации компании во второй половине 2016 г. ей предстоит выплатить $468 млн, пик выплат приходится на 2017 г. – $1,4 млрд. В проспекте компании к выпуску облигаций говорится, что «Еврохим» по своим долгам должен соблюдать определенные условия, включая отношение долг/EBITDA. Точные показатели не раскрываются. Является ли нарушение ковенантов условием кросс-дефолта, в проспекте не сообщается.

Но помимо выплаты долгов у «Еврохима» масштабная инвестпрограмма. «Еврохим» реализует три крупных инвестпроекта. В Волгоградской области «Еврохим» разрабатывает Гремячинское месторождение калийных солей – до 2023 г. в него будет вложено $1,5 млрд. В Пермском крае «Еврохим» разрабатывает Усольский участок Верхнекамского калийного месторождения – инвестиции на 2016–2026 гг. оцениваются в $1,6 млрд. Оба калийных проекта запускаются в конце 2017 г. – начале 2018 г., говорится в проспекте. В Ленинградской области «Еврохим» строит аммиачный завод, для него до 2020 г. потребуется $679 млн. В 2017 г. капзатраты «Еврохима» должны составить около $1 млрд, потом этот уровень будет снижаться, пишет «Еврохим».

«Еврохим» Производитель удобрений

Акционеры – Андрей Мельниченко (90%), Дмитрий Стрежнев (10%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $2,3 млрд,

Прибыль – $114,8 млн.

Готовность Мельниченко предоставить компании «вечный заем» отражает позитивное отношение акционеров к компании, считает Юминов: в тяжелые времена, когда рынок удобрений ослаб, акционер готов поддержать компанию, говорит Юминов. Это не общая, но лучшая практика, не у каждого акционера есть такие деньги, сказал аналитик Raffeisenbank Денис Порывай. Обычно при нарушении ковенантов компания договаривается с кредиторами о рефинансировании долга, его пролонгации, но в этом случае акционеры сами оказывают поддержку компании, рассказывает он. Такое решение, безусловно, будет позитивно воспринято инвесторами, кредиторами, рейтинговыми агентствами, отмечает он. Деньги акционер может предоставить не собственные, а заемные – $1 млрд можно без труда привлечь под залог акций «Еврохима», считает аналитик БКС Олег Петропавловский. «Еврохим» в материалах оценивает свою капитализацию в $6,15 млрд. Для сравнения: «Фосагро» на Лондонской бирже в среду стоила $5,1 млрд.

Forbes оценивает состояние Мельниченко в $8,2 млрд. «Еврохим» был создан в 2003 г. из активов, собранных Мельниченко и его партнером Сергеем Поповым по группе МДМ. В 2006 г. Мельниченко выкупил принадлежавшие Попову 50% «Еврохима» в обмен на 50% МДМ-банка и «некоторое количество наличных средств», рассказывал бизнесмен в интервью «Ведомостям» в 2011 г. Теперь «Еврохим» – крупнейший российский производитель удобрений, его активы расположены в России, Литве, Эстонии, Бельгии, Казахстане.