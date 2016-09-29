UC Rusal получила 300 млн рублей из Фонда развития промышленности

Каждый год UC Rusal нужно 812 000 т обожженных анодов, для того чтобы производить 1,5 млн т алюминия (общее производство в 2015 г. – 3,6 млн т алюминия), следует из ее презентации. Компания производит около 470 000 т в год, а недостающие закупает в Китае, но намерена открыть производство анодов на Волгоградском алюминиевом заводе (104 000 т в год) и на Тайшетском предприятии (870 000 т). Для первого проекта уже удалось привлечь 300 млн руб. в Фонде развития промышленности (ФРП), рассказал представитель фонда и подтвердил представитель UC Rusal. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 5 млрд руб., запуск намечен на II квартал 2018 г., следует из документов фонда.

Кроме собственных средств рассматриваются другие источники, в том числе банковское финансирование, сейчас обсуждаются условия, говорит представитель UC Rusal. «Если будет запущено производство на Волгоградском предприятии, то закупки обожженных анодов за рубежом сократятся почти вдвое», – передал через пресс-службу технический директор UC Rusal Виктор Манн. Он отметил, что при запуске на Тайшетском предприятии анодного производства появится возможность полностью отказаться от импорта.

UC Rusal Алюминиевый холдинг

Акционеры: En+ (48,13%), «Онэксим» (17,02%), Sual Partners (15,8%), Glencore (8,75%).

Капитализация – $4,9 млрд.

Выручка (МСФО, за первое полугодие 2016 г.) – $3,9 млрд.

Прибыль – $261 млн.

При чистом долге $8,3 млрд привлечь 300 млн руб. – это немного, комментирует начальник аналитического управления TKC Partners Андрей Третельников: «Тем не менее получить в кредит пусть и малую сумму под низкий процент – это хорошо для компании. Если бы UC Rusal реализовывала проект за свой счет, ей пришлось бы закладывать более высокий уровень возврата на используемый чистый капитал». По итогам II квартала ковенантная долговая нагрузка компании превысила 3 EBITDA, и она снова вернулась к исполнению перед кредиторами механизма cash sweep, по которому должна направлять все заработанные деньги свыше среднего остатка на счетах в $300 млн в месяц.

В 2015 г. ФРП на финансирование проектов по льготной ставке 5% годовых направил 20 млрд руб., а в этом планируется еще 23,7 млрд руб. Он выдает кредиты на срок до пяти лет и рассчитывает вернуть одобренный заем от UC Rusal в III квартале 2021 г. Всего на финансирование проектов по развитию алюминиевых производств ФРП выдал с начала 2015 г. 2,4 млрд руб. при общей стоимости проектов 7 млрд руб.

UC Rusal уже привлекала госсредства на развитие собственных проектов. Так, например, в 2011 г. начала совместный проект с фондом «Сколково» по доработке технологии и промышленного внедрения инертных анодов. Общие затраты составили 650 млн руб., из них 115 млн руб. компания получила по грантам «Сколково», остальное профинансировала самостоятельно.