Дмитрий Каменщик не намерен продавать «Домодедово»

Конспирологическая версия не подтвердилась: за все это время [расследования уголовного дела, с февраля по сентябрь] не поступило ни одного предложения о продаже бизнеса <...> Сам я хочу жить и работать в России, бизнесом мы гордимся», – рассказал владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик на пресс-конференции в среду.

В 2013 г. «Новапорт» и «Роснефть» вели переговоры о покупке «Домодедово» за $4,8 млрд (нефтяная компания претендовала на топливно-заправочный комплекс). Они должны были внести аванс, что дало бы старт длительной и дорогостоящей подготовке к сделке, но почему-то не сделали этого и тема сошла на нет, рассказывал человек, близкий к Каменщику. Продавать не хотел сам Каменщик и воспользовался формальным нарушением со стороны претендентов для выхода из сделки, говорили два топ-менеджера авиатранспортных компаний. В июне совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко заявил агентству RNS, что «Домодедово» ему по-прежнему интересно, но начинать переговоры о покупке аэропорта можно только тогда, когда ситуация с уголовным делом Каменщика благополучно завершится, иначе это будет выглядеть так, как будто он пытается воспользоваться ситуацией.

«В бизнесе никто никогда не зарекается ни от одной сделки. За определенную цену и при определенных условиях любой бизнес может быть продан. Но планов продажи «Домодедово» нет», – ответил Каменщик на вопрос об интересе со стороны «Новапорта». Представитель корпорации АЕОН (компания Троценко, через которую он ведет свой бизнес) от комментариев отказался. Предложений по «Домодедово» «Новапорт» не делал, знает менеджер последней.

Уголовное дело против Каменщика и трех менеджеров «Домодедово» по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц) СК РФ закрыл 21 сентября по требованию Генпрокуратуры за отсутствием состава преступления. Следствие считало, что введение в 2010 г. в «Домодедово» новой технологии досмотра на входе в терминал позволило террористу пройти в аэровокзал и взорвать бомбу в январе 2011 г.

Каменщик сказал, что требовать компенсации за незаконное уголовное преследование не будет, так как его цель – установить истину, а не нажиться на государстве. Во время его домашнего ареста (с февраля по 1 июля, когда меру заменили на подписку о невыезде) аэропорт ритмично работал, сбоев не произошло, что говорит о жизнеспособности управленческой системы и бизнеса в целом, рассказал Каменщик: «Вся эта история подтверждает правильность нашей стратегии – не паниковать, соблюдать законы, не использовать трудности в качестве оправдания слабости».