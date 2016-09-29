Минсельхоз разработал новые правила субсидирования для аграриев

На развитие агропромышленного комплекса (АПК) России в 2016 г. будет выделено 224 млрд руб., по данным Минсельхоза. Чиновники неоднократно заявляли, что в 2017 г. снижать господдержку не планируется. В начале сентября представитель Минсельхоза уточнял газете «Коммерсантъ», что финансирование АПК в следующем году может составить порядка 214 млрд руб.

«Ведомости» ознакомились с проектом изменений в государственную программу развития АПК до 2020 г. и выяснили, как именно Минсельхоз планирует распределить между аграриями эти деньги. Человек, близкий к Минсельхозу, подтвердил содержание документа.

Летом 2016 г. министр сельского хозяйства Александр Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить число субсидий сельхозтоваропроизводителям с 54 до семи. Новый подход «расширит полномочия регионов при определении приоритетов аграрной политики, повысит оперативность и своевременность доведения средств», объяснял тогда министр.

До сих пор каждая из подотраслей АПК – растениеводство, производство мяса птицы и свинины, молочное, а также мясное животноводство и др. – получала субсидии по соответствующей статье госпрограммы. Теперь предполагается, что 189,9 млрд руб. будут распределены по семи основным подпрограммам (подробнее см. график). Еще в 25,2 млрд руб. бюджету обойдется управление реализаций госпрограммы, в том числе содержание аппарата Минсельхоза и подведомственных ему учреждений.

Самые «денежные» подпрограммы – «Развитие отраслей АПК» (69,7 млрд руб.) и «Стимулирование инвестдеятельности в АПК» (78,6 млрд руб.).

По «Развитию отраслей АПК», например, 12 млрд руб. пойдут на поддержку молочного скотоводства, 21,7 млрд руб. – на несвязанную поддержку растениеводства, а остальные 36 млрд руб. – на «содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития». Приоритетные направления, согласно документу, – поддержка производства в мясном и молочном скотоводстве, зерна, овощей, ягод и плодов, малых форм хозяйствования, мелиорации.

Два года назад, когда в госпрограмме появилась отдельная строка поддержки молочного скотоводства, в отрасль начали больше инвестировать, валовое производство товарного молока стало расти, напоминает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Поддержка сейчас существенная: субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, субсидия 1 руб. на 1 кг молока, компенсация 20% капитальных затрат, перечисляет он. По действующей версии госпрограммы на поддержку молочного скотоводства направляется 26,6 млрд руб. Если в итоговой версии госпрограммы не будет строки поддержки молочного скотоводства, то инвесторов будет сложно убедить инвестировать на 15 лет, боится он.

Новой подпрограммой по стимулированию инвестдеятельности 58,8 млрд руб. предлагается пустить на поддержку инвестиционного кредитования аграриев, 8,2 млрд руб. – на льготные кредиты, а 11,5 млрд руб. – на компенсацию прямых затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.

По какому принципу теперь будет распределяться господдержка между сельхозпроизводителями, представитель Минсельхоза не ответил.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов считает, что государство верно определило ориентиры: поддерживает отрасли, где возможно импортозамещение, – это молоко, говядина, овощи, фрукты. Но животноводы сомневаются, что надо «укрупнять» субсидии, говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Инвесторы опасаются, что «размоются ориентиры» и банки не смогут давать кредиты, так как не будут понимать, получит проект господдержку или нет, пояснил он. Обсуждаемые нововведения сделают ситуацию непонятной и непрогнозируемой, считает представитель крупного агрохолдинга.

В проекте изменений госпрограммы в перечне приоритетных направлений поддержки нет производства свинины и птицы. А свиноводство должно остаться одним из приоритетов, не согласен представитель «Мираторга». В России много неэффективных производств и личных подсобных хозяйств, которые будут уходить с рынка, выпадающие объемы оцениваются в 1 млн т до 2020 г. и их придется замещать, рассуждает он. Кроме того, у отрасли есть хороший экспортный потенциал, продолжает представитель «Мираторга». Без роста за счет новых производств, для которых важна господдержка, такой потенциал не реализовать, опасается он.

В программе перечислены приоритетные отрасли, но не указано самое важное – сколько получит каждое конкретное направление сельского хозяйства, сетует Юшин. Это может затормозить инвестиционную активность, пока инвесторы не разберутся, как будет работать новая система, добавляет он. Наделяя регионы большими полномочиями, государство рискует не выполнить задачи программы, опасается эксперт: у регионов может быть свой взгляд на правильное распределение денег.