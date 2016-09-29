Wal-Mart может инвестировать в индийского онлайн-ритейлера Flipkart. Тогда крупнейшая в мире сеть магазинов наконец начнет активнее развиваться в Индии

Так он сможет наконец активизировать бизнес в Индии

Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Wal-Mart приценивается в Индии

Крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores ведет переговоры с Flipkart, крупнейшей интернет-компанией в Индии. Об инвестициях в этот стартап сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если стороны договорятся о сотрудничестве, Wal-Mart сможет усилить позиции на рынке третьей по размеру экономики страны Азии.

Представитель Wal-Mart в Индии отказался комментировать возможную сделку; так же поступил и представитель Flipkart.

Вложение Wal-Mart в Flipkart – в духе последних изменений интернет-стратегии крупнейшего ритейлера мира, который старается восстановить рост онлайн-продаж и повысить конкурентоспособность в соревновании с растущей Amazon. В сентябре Wal-Mart завершила поглощение американского онлайн-ритейлера Jet.com Inc. за $3,3 млрд, а ранее, в июне, продала китайский интернет-бизнес местной JD.com в обмен на 5%-ную долю в ней.

Онлайн-продажи Wal-Mart до­стиг­ли почти $14 млрд, или 3% ее общего оборота в $482 млрд за прошлый год. Но квартальный рост интернет-продаж ритейлера замедляется в последние несколько лет. Выручка Amazon составила $107 млрд в 2015 г., и ее рост опережает показатели Wal-Mart.

Аналитики считают, что вложение в индийскую Flipkart может помочь Wal-Mart проложить дорогу развитию в стране, что до сих пор было непростой задачей для американской компании.

В 2013 г., спустя годы лоббирования и попыток охватить 1,2 млрд индийских потребителей, Wal-Mart отложила планы по активному строительству супермаркетов в стране. Ритейлер ссылался на слишком жесткое регулирование рынка. Индийское законодательство требует от зарубежных торговых компаний, чтобы на местные товары приходилось не менее трети оборота их магазинов в этой стране. Сейчас у Wal-Mart 21 оптовый центр в Индии, ни один из них не имеет права продавать товары напрямую обычному потребителю.

Flipkart в случае сделки получит необходимые ему деньги и сильного партнера в битве против Amazon. Последний, как Uber Technologies Inc. и другие стартапы, обратил внимание на индийский рынок на фоне замедления экономики Китая. По прогнозу Morgan Stanley, рынок интернет-коммерции Индии достигнет $100 млрд к 2020 г. против $3 млрд еще в 2013 г.

Flipkart и некоторым другим индийским стартапам было сложнее в последнее время привлекать средства у инвесторов. Индийские онлайн-коммерсанты потеряли миллионы долларов на больших скидках на различные товары – от смартфонов до обуви, и аналитики ждут встряски рынка.

Некоторые инвесторы оценивали стоимость Flipkart в $9 млрд в 2016 г., говорит банкир, знакомый с бизнесом этой компании, – против $15 млрд в 2015 г., когда индийский стартап получил финансирование от акционеров.

Несколько месяцев назад Flipkart обсуждала возможные инвестиции и с JD.com, но переговоры не привели к сделке, знает источник.

Перевела Наталья Ищенко