«Газпром» и компания Аркадия Ротенберга начнут добычу газа в 2021 году

После выхода на полку добыча по группе Парусовых месторождений может составить 16,5 млрд куб. м газа

«Газпром» и «Русгаздобыча», партнеры по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, примут окончательное инвестиционное решение по проекту до 2019 г. Об этом в кулуарах конференции «Нефть и газ Сахалина 2016» рассказал член правления, начальник департамента «Газпрома» Всеволод Черепанов. Начало добычи намечено на 2021 г. в объеме около 4 млрд куб. м газа, после выхода на полку в 2030 г. – 16,5 млрд куб. м в год, сообщил топ-менеджер концерна. Газ будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома». Его сжижение не планируется, уточнил Черепанов.

Учредители «Русгаздобычи» – ЗАО «Русская холдинговая компания» (99%) и генеральный директор «Русгаздобычи» Артем Оболенский (1%), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В августе Оболенский и бизнесмен Аркадий Ротенберг учредили ООО «Национальная газовая группа» (НГГ, Ротенбергу принадлежит 51% уставного капитала, Оболенскому – 49%. ). Структура станет управляющей компанией для «Русгаздобычи», говорил «Ведомостям» источник, близкий к НГГ.

«Газпром» и «Русгаздобыча» подписали соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в сентябре, сообщалось в пресс-релизе «Газпрома». Концерн получил право пользования недрами Парусового участка в 2006 г. за 1,21 млрд руб. (извлекаемые запасы нефти по категории С1 + С2 – около 10,3 млн т, газа – 46,6 млрд куб. м, данные на 2006 г.). Группа месторождений находится вблизи действующей инфраструктуры Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома».

Лицензии на разработку месторождений принадлежат «Газпром добыча Ямбург». Эта «дочка» «Газпрома» и «Русгаздобыча» на паритетной основе учредят проектную компанию – ООО «Русгазальянс». Она разработает обоснование инвестиций проекта, проведет проектно-изыскательские работы и подготовит проектную документацию по обустройству месторождений и созданию транспортной инфраструктуры до входа в газотранспортную систему «Газпрома». «Русгазальянсу» предстоит определить потенциальных подрядчиков и согласовать условия покупки газа с будущими покупателями. После этого планируется определить конфигурацию проекта, объем инвестиций и структуру финансирования.