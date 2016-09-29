РФПИ, арабские фонды и Роман Троценко покупают менее 50% «Пулково»

Совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко договаривается о покупке крупного пакета в компании «Воздушные ворота северной столицы» (концессионер аэропорта «Пулково») у структур «ВТБ капитала», рассказали топ-менеджер российского аэропорта и два человека, близкие к разным сторонам сделки. Пакет Троценко (или его корпорация Aeon) будет покупать вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и партнерами последнего из числа арабских фондов, уточняют два последних собеседника. О том, что Троценко, РФПИ и арабские фонды покупают долю в ВВСС сообщает также источник РИА «Новостей».

Представители Aeon от комментариев отказались. «ВВСС для группы ВТБ - инвестиционный проект и наша долгосрочная стратегия как финансового инвестора всегда подразумевала выход из этого актива», - говорится в ответе ВТБ. Российские акционеры «Пулково», включая группу ВТБ, совместно сохраняют контролирующий пакет в размере 50,01%, подчеркивает пресс-служба. Говорить о дальнейшем снижении доли группы ВТБ преждевременно, добавляет представитель группы. РФПИ заинтересован в проектах транспортной инфраструктуры в России, в том числе в аэропортах, говорит представитель фонда. Сделку он не комментирует.

В результате серии транзакций доля новых акционеров, включая QIA, РФПИ и другие ближневосточные фонды и Троценко в ВВСС составит более 25%, но менее 50%, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Появление в сделке РФПИ существенно облегчает переговоры, такого партнера можно только приветствовать, сделка будет происходить в несколько этапов, говорит менеджер «Новапорта». Как новые владельцы «Пулково» будут управлять активом и будет ли между ними заключено акционерное соглашение, собеседники не говорят. У QIA и РФПИ договорились о совместных инвестициях еще в 2014 г. - на сделки катарский фонд выделял $2 млрд, говорится на сайте РФПИ.

ВВСС в 2010 г. подписали с правительством Санкт-Петербурга концессионное соглашение сроком 30 лет на управление и развитие аэропорта «Пулково». В 2010-2014 гг. ВВСС инвестировала в аэропорт 1,2 млрд евро, были построены новый международный пассажирский терминал площадью 145 000 кв. м, пассажирский и грузовой перроны, гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, автостоянки. ВВСС принадлежит на 100% кипрской Thalita Trading Ltd., в которой 57,5% контролирует «ВТБ капитал», 35,5% - немецкий аэропортовый холдинг Fraport, 7% - греческий многопрофильный холдинг Copelouzos Group. В январе-июне «Пулково» приняло 5,7 млн пассажиров (третий показатель в стране после «Шереметьево» и «Домодедово»).

В июле Fraport объявил, что продаст 10,5% Thalita катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA), который также купит акции у других акционеров и доведет свой пакет до 24,99%. В частности, Copelouzos продаст свою полностью. На прошлой неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила структуре катарского фонда QIA приобрести 24,99% в ВВСС. Этот пакет покупается за 239 млн евро, говорил Артемьев.

«Новапорт» (на 50% принадлежит Aeon Троценко, на 50% - казахской Meridian Capital) владеет и управляет 11 российским аэропортами и сейчас покупает за 11 млрд руб. у холдинга «Аэроинвест» аэропорты Калининграда (Храброво) и Минеральных вод.