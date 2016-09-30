Государству надо контролировать договоры аэропортов с операторами услуг для авиакомпаний

Такие предложения ТПП содержатся в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «О состоянии конкуренции в России в 2015 г.», который 29 сентября был представлен правительству. ТПП отмечает, что около половины расходов авиакомпаний приходится на закупки на рынках монопольных или с ограниченной конкуренцией: обслуживание в аэропортах (23% всех расходов), заправка топливом (24%).

Сейчас не регулируется в аэропортах свыше 20 услуг, например обработка багажа, заправка, уборка воздушного судна, доставка пассажиров и экипажей к самолету, поставка бортового питания и др., рассказал менеджер крупной авиакомпании.

Плата за нерегулируемые аэропортовые услуги традиционно растет быстрее инфляции и регулируемых сборов, главные причины – ограниченность доступа для альтернативных операторов этих услуг к инфраструктуре аэропорта, непрозрачность условий доступа, отмечает ТПП. По данным палаты, из-за этого авиакомпании ежегодно переплачивают 5–10 млрд руб. за нерегулируемые услуги. Для решения проблемы необходимо (на уровне правительства) ввести госрегулирование доступа операторов к инфраструктуре аэропортов и платы за этот доступ, говорится в докладе.

ТПП на основе мнений участников отрасли представляет свои предложения Минтрансу и правительству, говорит член комитета ТПП по транспорту Виктор Горбачев. «ФАС изучает все предложения, но с этим вряд ли согласится. Мы следим, чтобы операторам обеспечивали недискриминационный доступ к инфраструктуре аэропортов и чтобы они не устанавливали монопольно низкие цены, но вмешиваться в коммерческие отношения операторов и аэропортов – неправильно», – говорит сотрудник службы.

«Было бы хорошо реализовать эти предложения. Сейчас конкуренции в аэропортовом секторе нет: в России очень мало аэропортов, где услуги оказывают по нескольку операторов, больше одного провайдера на услугу могут прокормить 10 крупнейших аэропортов. Но даже в крупнейших аэропортах, московских, конкуренция суррогатная – высока плата за входной билет, сам рынок только формируется», – отмечает гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов.

Аэропорты говорят, что у них по 3–4 оператора на разные услуги, но плата для этих операторов за доступ к инфраструктуре высока, маневра для ценовой конкуренции друг с другом у них не остается, услуги у всех получаются дорогие, поясняет один из собеседников.

«Мы разделяем позицию ТПП – необходимо развивать конкуренцию провайдеров в крупных аэропортах. До 30% всех услуг, которыми пользуются авиакомпании в аэропортах, могли бы предоставляться на конкурентной основе. Снижение общей стоимости наземного обслуживания могло бы составить 5–10%», – отмечает представитель S7 Group.

«Тогда надо возвращать в советское время и всю отрасль и начать регулировать тарифы авиакомпаний. Плата за доступ операторов к инфраструктуре не берется с потолка, она просчитана и основана на расходах аэропорта», – возражает председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев. «На законодательном уровне уже созданы необходимые условия для развития конкуренции на рынке аэропортовых услуг. Это показывает и количество компаний, которые работают в «Домодедово», – говорит представитель аэропорта.