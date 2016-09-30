Рынок осторожно воспринял договоренность ОПЕК снизить добычу

В среду в ожидании решения ОПЕК ограничить добычу нефти сырье на биржевых площадках подорожало примерно на 6%: Brent поднималась выше $49/барр., WTI – $47/барр. Производители нефти на встрече в Алжире достигли неформальных договоренностей сократить добычу до 32,5–33 млн барр. в сутки с текущей добычи в 34,2 млн барр. в сутки. Последний раз ОПЕК снижала добычу восемь лет назад. Но из-за отсутствия деталей (они должны быть согласованы 30 ноября в Вене) нефть в четверг подешевела – правда, к вечеру цены немного отыграли снижение. «Мы видим отсутствие ясности и деталей, поэтому люди фиксируют прибыль», – цитирует Reuters Вирендру Чаухана из Energy Aspects.

Ожидается, что в октябре будет определена квота добычи каждой стране – участнице ОПЕК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Катара Мухаммеда бен Салах ас-Сада. При этом Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях, приводит агентство слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Алжир предложил странам ОПЕК сократить нефтедобычу на 796 000 барр. в сутки, сообщал Bloomberg со ссылкой на документ к заседанию в Алжире. Саудовская Аравия должна снизить добычу на 442 000 барр. в сутки относительно августа до 10,1 млн. Иран может добывать 3,7 млн барр. в сутки.

«Дьявол кроется в деталях, – сказал The Wall Street Journal аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. – Если в ноябре будет принято решение, реализовано оно будет только в 2017 г.». Но решение ОПЕК ограничить нефтедобычу должно сыграть на руку производителям сланцевой нефти в США: чем выше цена нефти, тем больше американских сланцевых производителей способны вести буровые работы. Кроме того, в мире по-прежнему большие запасы нефти. «Сейчас хранилища нефти переполнены. Задача ребалансировки – сокращение запасов нефти хотя бы до среднего уровня за пять лет», – сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Сануси Баркиндо (цитата по «Интерфаксу»).

ОПЕК приглашает страны, не входящие в картель, присоединиться к договоренностям. Россия намерена сохранить свою добычу как минимум на текущем уровне, сказал в четверг в интервью «России 24» министр энергетики Александр Новак: «Мы ранее рассматривали в рамках переговоров вопросы и механизмы, которые бы предусматривали в основном заморозку <...> Здесь мы будем рассматривать те предложения, которые поступят от стран ОПЕК. Все будет зависеть и от планов добычи компаний и макроэкономики». В начале сентября российские компании добывали более 11 млн барр. в сутки.

Принятие конкретного решения организацией снижает риск падения цен на нефть в будущем, пишут эксперты международного рейтингового агентства Fitch. Пока не ясно, какой механизм ограничения добычи будет использован и насколько устойчивым будет решение, констатируют аналитики БКС. Но сокращение предложения может привести к нормализации запасов нефти уже в IV квартале, считают они. По их прогнозам, цена Brent в 2017 г. будет на уровне $62/барр. Резкого ралли цен на нефть ждать не стоит, пишут аналитики UBS и прогнозируют в 2017 г. цены Brent и WTI $57/барр. и $60/барр. соответственно.