Sual Partners Вексельберга покупает долю «Онэксима» в UC Rusal

Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров намерена до конца октября закрыть сделку по покупке 17,02% доли «Онэксима» Михаила Прохорова в UC Rusal, рассказал сам Вексельберг в интервью Bloomberg на Сочинском форуме. Сумму сделки он не раскрыл, но сейчас этот пакет на Гонконгской бирже оценивается в $842 млн.

Если Sual Partners увеличит долю в UC Rusal за счет доли Прохорова, то у компании будет 32,8% в алюминиевой компании. С какой целью Вексельберг и партнеры намерены увеличить свою долю в алюминиевой компании выше блокирующей, представитель Sual Partners говорить отказался.

Сейчас у крупнейшего акционера компании En+ (контролируется «Базэлом» Олега Дерипаски) 48,13%. Еще один партнер – швейцарский трейдер Glencore – владеет 8,75% в компании.

«Онэксим» по акционерному соглашению имеет право избрать одного директора в совет UC Rusal. Кроме этого, акционер - наравне с другими основными акционерами - имеет право вето по ключевым вопросам. Но контролирующим акционером UC Rusal, несмотря на пакет в 48,13%, является En+ Олега Дерипаски.

Возможность покупки этой доли со структурами Михаила Прохорова обсуждали структуры сына Сулеймана Керимова – 21-летнего Саида. Об этом «Ведомостям» рассказывали в июле четыре человека: близкие к обеим сторонам переговоров, банкир, работающий с ними, а также человек, близкий к акционерам UC Rusal. По данным «Интерфакса», структуры Керимова-младшего сделали оферту «Онэксиму» в июле.

Однако собеседники «Ведомостей» утверждали, что продолжения переговоров не последовало. Два источника, близких к банкам, участвовавшим в переговорах, рассказали «Ведомостям», что компании Керимова-младшего отказались от оферты.

«Онэксим» рассчитывает получить премию при продаже 17,02% UC Rusal, писал ранее Bloomberg со ссылкой на два источника. Ранее источники «Ведомостей», близкие к группе и акционерам UC Rusal, рассказали, что «Онэксим» ищет покупателя на свои акции: группа распродает все свои активы в России, рассказывали «Ведомостям» два собеседника в структурах группы, человек, получавший предложение о покупке некоторых активов, человек, знающий об этом от сотрудников группы, и знакомый Прохорова. «Онэксим» ищет покупателей сам, без посредников, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Летом Прохорову уже удалось продать долю в одном из крупнейших производителей калийных удобрений «Уралкалии»: группа «Онэксим» продала 20%-ную долю в «Уралкалии» белорусскому предпринимателю Дмитрию Лобаку. Сумма сделки не объявлялась, однако источники «Интерфакса» говорили о существенной премии к рыночной цене.